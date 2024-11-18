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İsrail 'güvenli' dediği yeri vuruyor: 2'si çocuk 5 ölü çok sayıda yaralı

İsrail 'güvenli' dediği yeri vuruyor: 2'si çocuk 5 ölü çok sayıda yaralı

07:3118/11/2024, Pazartesi
IHA
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İşgalci İsrail, yine sivilleri hedef aldı.
İşgalci İsrail, yine sivilleri hedef aldı.

İsrail, daha önce “güvenli” ilan ettiği Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra yönelik hava saldırısı düzenledi. 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Orta Doğu'daki saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı.


Çok sayıda kişi yaralandı

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.


İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. İsrail güçlerinin geçen hafta El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.



#Gazze
#İsrail
#El-Mevasi

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