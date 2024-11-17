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İsrail Beyt Lahiya'da 5 katlı binayı vurdu: 50 Filistinli şehit edildi

İsrail Beyt Lahiya'da 5 katlı binayı vurdu: 50 Filistinli şehit edildi

09:5017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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İsrail'in saldırılarının 408'inci gününde son 24 saatte 47 sivil hayatını kaybetti, 139 sivil ise yaralandı.
İsrail'in saldırılarının 408'inci gününde son 24 saatte 47 sivil hayatını kaybetti, 139 sivil ise yaralandı.

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 5 katlı bir apartmanı bombaladı. İlk belirlemelere göre 50 Filistinli şehit edildi.

İşgalci İsrail güçleri, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu.


Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.


Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.



#İsrail
#Beyt Lahiya
#Gazze

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