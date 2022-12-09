Yine nükleer gözdağı: Savaş uzun sürebilir

Ukrayna-Rusya Savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi emriyle başlattığı savaşa ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya İnsan Hakları Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katılan Putin, savaşın uzun sürebileceğini belirtti. Batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilime değinen Putin, küresel boyutta nükleer savaş tehdidinin arttığına işaret etti. Nükleer silah kullanımında ilk aksiyonu alan taraf olmayacaklarını belirten Putin, misilleme saldırısına hazır olduklarını da belirtti.

SAVAŞA MECBUR BIRAKILDIK

Donbas bölgesine operasyon düzenlemeye mecbur bırakıldıklarını ifade eden Putin, Rus ordusunun harekatının hâlâ devam ettiğini hatırlatarak, “Bu belki uzun süren bir süreç olabilir. Ancak operasyonun önemli sonuçları da oldu. Yeni bölgelerin katılımı Rusya için önemli bir sonuç. Azak Denizi iç deniz hale geldi” ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, Ukrayna savaşı için 300 bin yedek askerin orduya alınmasıyla ilgili çıkarılan kararnamenin üzerine yeni bir seferberlik için çalışma yürütmediklerini de sözlerine ekledi.

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NÜKLEER MİSİLLEME İÇİN HAZIRIZ

Nükleer savaş tehdidinin büyüdüğüne dikkat çeken Rus lider, “Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak. Bu araçlara (nükleer silahlara) sahibiz ve bunlar tüm nükleer ülkelerden daha gelişmiş ve daha modern seviyede” dedi. Nükleer silahları tüm dünyaya bir ustura gibi sallama niyetinde olmadıklarını söyleyen Putin, “Nükleer silaha sahip olmak, çatışmaların genişlemesini provoke etmek değil, dizginleyen bir faktördür. Savunma araçlarını kullanma stratejimiz var. Buna göre savunma için kitle imha silahlarını, nükleer silahları göz önünde bulunduruyoruz. Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır” diyerek özellikle Batılı ülkelere sert mesaj verdi.

Batı ikiyüzlü davrandı

Açıklamalarında Rusya’nın Donbas’a harekat başlatmasının ardından önyargılara karşı kendilerinin Avrupa Konseyi gibi bazı kuruluşlardan çekildiğini söyleyen Putin, “Dünya toplulukları Donbas sakinlerinin 8 yıllık acısını göz ardı etti. Konseyimiz bunu defalarca ele alarak uluslararası kuruluşlara bilgi gönderdi. Ancak oradakilerin birçoğu kör veya sağır oldular” eleştirisinde bulundu. Savaşın başlaması ile bu kuruluşların tavır aldığını kaydeden Rusya Başkanı, “Özel askeri harekat başladıktan hemen sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Konseyi, diğer sözde insan hakları savunucusu kuruluşlar aniden ’gözlerini açtı’ ve kendi utanmaz ideolojik önyargısını sergilemeye, hastalıklı kafalar yerine sağlıklı kesimleri suçlamaya başladı. Bariz önyargıları nedeniyle Rusya, bu örgütlerin bir kısmından üyeliğini çekmek zorunda kaldı” diye konuştu.