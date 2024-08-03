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Dünya

Yumaklı'dan Katz'ın hadsiz paylaşımına tepki: Bütün ithamları misliyle kendisine iade ediyorum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Yumaklı Katz'ın paylaşımına ilişkin, "Ellerine kan bulaşmış, 40 binin üzerinde masumun öldürülmesi, şehit edilmesi kararını vermiş bir katiller sürüsünün üyesi, birkaç gündür Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hiçbir şekilde tasvip edemeyeceğimiz ve lanetlediğimiz bazı ithamlarda bulunuyor. Bu sözlerine aynen ve misliyle kendisine iade ediyoruz." dedi.

13:13 - 3/08/2024 السبت
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:
  • "Ellerine kan bulaşmış, 40 binin üzerinde masumun öldürülmesi, şehit edilmesi kararını vermiş bir katiller sürüsünün üyesi, birkaç gündür Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hiçbir şekilde tasvip edemeyeceğimiz ve lanetlediğimiz bazı ithamlarda bulunuyor. Bu sözlerini aynen ve misliyle kendisine iade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi, masumların ve mazlumların güçlü sesi olan Cumhurbaşkanı'mızın yanında bir demir gibi dimdik ve onunla birliktedir. Bu katiller ordusunun masumlara karşı artık vahşi uygulamalarını lanetliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun nezdinde bu ülkeye yapılan bütün ithamları da aynen ve misliyle de kendisine iade ediyorum."


#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#Yisrael Katz
#tepki
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