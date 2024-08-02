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Haddi aşan İsrailli Bakan Katz'a İletişim Başkanı Altun'dan tarihi ayar: Katil ruh hastası!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullanan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert çıktı. "Buraya bak, katil ruh hastası!" diyen Altun, "Sen Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Hüseyin Berk
21:00 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 21:10 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun - İsrail Dışişleri Bakanı Katz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun - İsrail Dışişleri Bakanı Katz

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'ölümle' tehdit eden terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bugün de skandal bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen Katz, Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticari ambargodan rahatsız olup,
"Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik yeteneklere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını zedeliyor."
ifadelerini kullandı.
Katz, paylaşımının devamında İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' ifadelerine atıfta bulunup,
"Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim."
diyerek İmamoğlu'nu etiketledi.
İsrail'in katil bakanı Katz'dan 'Umudumuz İmamoğlu' paylaşımı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti sonrası yapılan paylaşımlara sansür uygulayan Instagram'a, Türkiye'de erişim engeli getirildi. Karar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası kamuoyuna İngilizce çağrı yapıp Türkiye'yi şikayet etti. İmamoğlu'na bu çağrının ardından terör devleti İsrail arka çıktı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'ölümle tehdit eden' İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganına atıfta bulunarak "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi. İmamoğlu ise Katz'ın paylaşımına verdiği yanıtta, "Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakareti size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz." ifadelerini kullandı.

"Katil ruh hastası!"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullanan Katz'a sert çıktı.

"Buraya bak, katil ruh hastası!"
diyen Altun,
"Sen Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz."
dedi.

"Bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Buraya bak, katil ruh hastası!
Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.
Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur!
Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!"
#Fahrettin Altun
#İsrail
#Yisrael Katz
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