Haddi aşan İsrailli Bakan Katz'a İletişim Başkanı Altun'dan tarihi ayar: Katil ruh hastası!

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti sonrası yapılan paylaşımlara sansür uygulayan Instagram'a, Türkiye'de erişim engeli getirildi. Karar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası kamuoyuna İngilizce çağrı yapıp Türkiye'yi şikayet etti. İmamoğlu'na bu çağrının ardından terör devleti İsrail arka çıktı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'ölümle tehdit eden' İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganına atıfta bulunarak "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi. İmamoğlu ise Katz'ın paylaşımına verdiği yanıtta, "Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakareti size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz." ifadelerini kullandı.