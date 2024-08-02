Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'ölümle' tehdit eden terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bugün de skandal bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen Katz, Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticari ambargodan rahatsız olup, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik yeteneklere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını zedeliyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan katil Katz'a sert tepki: Hadsizlik ve arsızlık abidesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan Katz'a X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir." diyen Bakan Fidan, "Bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

Hakan Fidan'ın Katz'a verdiği yanıt şöyle:

"Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir.

Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten: Nazilerin ve atillerin sesi Katz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise " Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik'in paylaşımının tamamı ise şöyle:

"İsrail’in NAZİ kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır.

Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir.

Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir.