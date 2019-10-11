Yumuşak güçle ikna diplomasisi

Türkiye, planlanan hedefler doğrultusunda sahada başarıyla ilerleyen Barış Pınarı Harekatı’nın amacını dünyaya anlatmak için seferber oldu. Hem temsilciliklerimiz hem de yurt dışındaki Türk kuruluşlar, harekata yönelik olumsuz algı çalışmalarını engelleyecek.

En geniş diplomatik ağa sahip bulunan ülkelerin başında gelen Türkiye, temsilciliklerini uluslararası her platform ile bulundukları ülkelerde muhatapları başta olmak üzere medya ve her mecrada haklılığını ve kararlığını anlatması için harekete geçirdi. Ayrıca bürokratlar, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı’nın haklılığını yabancı medya ve muhataplarına aktaracak.

ARD VE CNN’DE ANLATILDI

İbrahim Kalın

Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman devlet kanalı ARD’de Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendirirken, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet de CNN International, BBC Radyo aracılığıyla Türkiye’nin politikalarını milyonlara duyurdu.

UID’DEN DESTEK BİLDİRİSİ

Birçok gazeteci ve akademisyen de başta Avrupa kanalları olmak üzere Arap, Rus, Çin basınına harekatın neden yapıldığını anlattı.

Türkiye’nin haklılığını dış kamuoyuna anlatmada en önemli enstrümanlarından biri de yurt dışında yaşayan Türkler ve onların oluşturduğu sivil toplum örgütleri. Bunlar arasında başı çeken Uluslararası Demokratlar Birliği(UID), Barış Pınarı Harekatı’nı 12 dilde aktardı. İngilizce, Almanca, Fransızca, İsveçce, Flamanca, İtalyanca, Danca, Macarca, Makedonca, Boşnakça, Fince ve Türkçe olarak Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisi yayınlandı.

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Bununla yetinmeyen UID, Avrupa’daki tüm siyasetçilere, sendikacılara, gazetecilere bildiriyi e-mail olarak isme özel gönderecek. UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, “Bu harekat sayesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanacak ve bölgedeki sivil halk terör örgütlerinin baskısından kurtarılacaktır. İnsanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumun bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz” dedi.