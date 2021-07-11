Yunan basını Türk donanması karşısındaki durumlarını 'utanç verici' olarak niteledi: Boyun eğiyoruz

Atina merkezli Yunan basın kuruluşu SL Press, Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan gerilime değindi.

Yayımlanan makalede, Türk donanmasının bölgede oldukça aktif olduğu vurgulandı. Türkiye'nin sadece Akdeniz ve Ege'de değil, Libya kıyılarında da bir misyonu olduğunun ifade edildiği makalede, "Türkiye, istikrarlı bir şekilde çok sayıda savaş gemisini denize indirerek Yunanistan'a açık ve sert bir siyasi mesaj gönderiyor." denildi.

"Türkiye, ABD'nin bölgedeki planlarını engelledi"

Türkiye'nin hayata geçirdiği Mavi Vatan stratejisi ile, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ABD'nin bölgedeki 'hayati önem taşıyan' planlarını engellediğinin vurgulandığı haberde, "Türkiye, Mavi Vatan stratejisi ile bölgedeki potansiyel gücünün farkına vardı." ifadeleri yer aldı.

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SL Press'te yer alan 'Doğu Akdeniz'de kim üstün' başlıklı haber.

"Türkiye karşısında içinde bulunduğumuz durum utanç verici"

Türkiye karşısında Yunanistan'ın içinde bulunduğu durumu 'utanç' olarak nitelendiren SL Press, haberin devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Giderek boyun eğmeye yaklaşıyor. Yunanistan'ın en ufak hata yapma lüksü kalmadı. Bu aptallık değil, saflık da değil. Ülkemizin siyasi kadrosunun kendi çıkarları, onu çıkmaz politikalara hapsediyor."

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