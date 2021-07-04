Dünya Türk donanmasının paniklettiği Yunan yetkiliden Almanyaya çağrı Denizaltıları şu anda bu Türkiyeye satmayın
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Türk donanmasının paniklettiği Yunan yetkiliden Almanya'ya çağrı: Denizaltıları şu anda bu Türkiye'ye satmayın

İngiltere merkezli Economist dergisinin bu haftaki sayısında, Türkiye'nin Alman tasarımı Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiği ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan bir Yunan yetkili, Almanya'ya çağrıda bulunarak, "Biz denizaltıları Türkiye'ye satmayın demiyoruz. Biz, 'şu anda bu Türkiye'ye satmayın' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türk donanmasının paniklettiği Yunan yetkiliden Almanyaya çağrı: Denizaltıları şu anda bu Türkiyeye satmayın
Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin birinci gemisi Pirireis'i havuza çekme töreni Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2019 yılında gerçekleştirilmişti.

Economist dergisi, bu haftaki sayısında, Türkiye'nin Alman tasarımı Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiğini belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Piri Reis denizaltısını mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeyi "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" yorumunda bulundu.

"Yunanistan, Almanya'nın denizaltıları başka ülkelere satmasını istiyor"

Türkiye'nin teknolojik üstünlüğüne vurgu yapılan makalede, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" denildi.

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye karşısında provokatif bir tutum sergileyen Yunanistan'ın denizaltılar karşısında zor bir durumda kaldığının vurgulandığı makalede, "Atina yönetimi, Almanya'dan satışları durdumasını ve denizaltıları başka bir ülkeye satmasını istiyor." ifadeleri yer aldı.

"Biz şu anda bu Türkiye'ye satmayın diyoruz"

Haberde ismi açıklanmayan bir Yunan yetkilinin "Biz denizaltıları Türkiye'ye satmayın demiyoruz. Biz, 'şu anda bu Türkiye'ye satmayın' diyoruz" sözlerine de yer verildi.

Ancak dergi, "Yunanistan'ın çağrılarının ise nafile kaldığını" belirtti.

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