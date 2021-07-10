Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir lider

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Meetpoint isimli televizyon programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ön planda olduğu söyleşide, Dendias iki ülke arasındaki sorunlara ilişkin "ılımlı" konuştu.

"Bölgede önemli bir lider"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak nitelendiren Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle bölgedeki sorunları çözülebileceğine inandığını söyledi.

"Atatürk kadar ülkeyi yönetti, Türkiye'nin fizyonomisini değiştirdi"

Erdoğan'dan bahsetmeyi sürdüren Dendias, "Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

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"Erdoğan misafirperver ve çok cana yakın"

Dendias, Erdoğan ile son olarak Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüğünü, ancak daha önceden de Strasbourg ziyaretlerinde Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Yunan Bakan, sözlerinin devamında, "Erdoğan'ın bireysel düzeyde misafirperver ve cana yakın bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Hayatında birçok başarı elde etmiş bir insan. Kendisiyle konuşurken Erdoğan'ın hayatına nereden başladığını; ülkesinin fizyonomisini nasıl değiştirdiğini; nasıl güçlü bir hale getirdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir" dedi.

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