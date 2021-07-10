Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir lider
AVRUPA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir lider

Katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilişkilerinden bahseden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Bölgede, kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve önemli bir lider. Mustafa Kemal Atatürk kadar ülkeyi yönetmiş, Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiş bir isim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir lider
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Meetpoint isimli televizyon programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ön planda olduğu söyleşide, Dendias iki ülke arasındaki sorunlara ilişkin "ılımlı" konuştu.

"Bölgede önemli bir lider"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak nitelendiren Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle bölgedeki sorunları çözülebileceğine inandığını söyledi.

"Atatürk kadar ülkeyi yönetti, Türkiye'nin fizyonomisini değiştirdi"

Erdoğan'dan bahsetmeyi sürdüren Dendias, "Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan misafirperver ve çok cana yakın"

Dendias, Erdoğan ile son olarak Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüğünü, ancak daha önceden de Strasbourg ziyaretlerinde Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Yunan Bakan, sözlerinin devamında, "Erdoğan'ın bireysel düzeyde misafirperver ve cana yakın bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Hayatında birçok başarı elde etmiş bir insan. Kendisiyle konuşurken Erdoğan'ın hayatına nereden başladığını; ülkesinin fizyonomisini nasıl değiştirdiğini; nasıl güçlü bir hale getirdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dendias'ın içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiye'yle ilgili konuşuyor
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dendias'ın içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiye'yle ilgili konuşuyor

Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Dendias klavyesine sarıldı
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Dendias klavyesine sarıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkleri yok saydı: Ülkemde Türk azınlık yok
DÜNYA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkleri yok saydı: Ülkemde Türk azınlık yok
Abone Ol Google News
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

​Marmara'da balıkların görünmeye başladı.
Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

İki lider İsrail-Filistin ihtilafındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Düzcede kıyıya vuran mayın tetikleyicisi polisi alarma geçirdi

​Türkiye'nin 10 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.

​Beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu

​KAİHL yeni öğrencilerini bekliyor

​KAİHL yeni öğrencilerini bekliyor

150 kişiyi bünyesine katacak.

Fatura şoke etti

Fatura şoke etti

​817 liralık doğalgaz faturasına itiraz etti: 96 liraya düştü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.