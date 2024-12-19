Yunan basınının gözünden ay yıldızlı yeni Suriye bayrağı

Suriye'de milli güçler, 61 yıllık Baas rejimine karşı 27 Kasım'da operasyon başlattı. Devrimciler, 8 Aralık'ta başkent Şam'a girerek Beşşar Esed rejimini tarihin tozlu raflarına kaldırdı.

Esed, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçarken; rejimin en büyük destekçileri İran ve Rusya'dan yetkililer, operasyonun arkasında Türkiye'nin olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptılar.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Suriye'deki devrimin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı olduğunu vurguladı.

Suriye'de Geçici Hükümet'in göreve gelmesi sonrası MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a gitti; Emevi Camii'nde namaz kıldı.

Tüm bu yaşananlar Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

Fransa merkezli France24, "Kıskanılacak bir başarı" , İngiltere merkezli The Guardian, "Ankara istediğini elde ediyor" başlığını atarken, Euronews ise Avrupalı liderlerin Erdoğan ile görüşme telaşını "Suriye'ye giden bütün yollar Türkiye'den geçer" ifadeleriyle okuyucularına sundu.

Yunanistan'da gündem Türkiye'nin Suriye'deki başarısı

Dikkat çeken haberlerden biri de bugün Yunan basınında yer aldı.

Kathimerini gazetesinde, yeni Suriye bayrağı yer aldı.

Yunan çizer Ilias Makris'in kaleminden çıkan çizimde, bayraktaki kırmızı yıldızların içerisine Türk bayrağının yerleştirildiği görüldü.







