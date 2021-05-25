Yunan medyası: ABD'ye daimi üs kurması için 22 bölge önerildi

ABD’nin, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’i kontrol etme stratejisi kapsamında, Yunanistan’ı kendine bağlı bir askeri üsse dönüştürme planı hız kesmeden sürüyor.

Bölgede hem kalıcı hem de dönüşümlü olarak askeri varlık oluşturmak isteyen ABD, ikili savunma anlaşmaları kapsamında Yunanistan'daki üslerini de arttırmayı planlıyor.

22 bölgeyi ABD'ye önerdiler

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre; ABD, Yunanistan’daki askeri varlığını daimi ve rotasyon şeklinde sürdürmeyi kararlaştırdı.

Yunanistan Savunma ve Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan askeri üsler hakkındaki raporda, ABD'ye 22 bölgenin önerildiği ifade ediliyor.

İskiri Adası'nda yer alan üssün de stratejik konumundan dolayı ABD tarafından kesin olarak tercih edileceği belirtiliyor.

REKLAM

ABD'nin Yunanistan'daki varlığı

ABD güçleri, halihazırda Girit'teki Suda Üssü ile Dedeağaç limanını kullanırken, Larissa ve Stefanovikio'daki hava üssü de ABD uçaklarına hizmet veriyor.

DÜNYA Bu hazırlık kim için?