Dünya Yunanistanda hayat durdu Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KORONAVİRÜS

Yunanistan’da hayat durdu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Çin’de ortaya çıkan ve hızla küresel salgına dönüşen yeni koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 340 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 700’ü geçti. Şimdiye kadar 99 binden fazla kişi iyileşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs durdurulamıyor!
Koronavirüs durdurulamıyor!

Küresel bir salgına dönüşen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemisinde vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artarken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı devletlerinde sokağa çıkma yasakları devreye alındı. Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 370 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini geçti, 101,399 binden fazla kişide iyileşti. DSÖ’nün üst düzey ismi Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En fazla can kaybının yaşandığı İtalya’da ölenlerin sayısı 6 bin 77’ye, vaka sayısı ise 63 bin 927’e yükseldi. Öte yandan Gambiya ve Karadağ’da da Kovid-10 nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti.

KOMŞUDA SERT ÖNLEM

Yunanistan’da Kovid-19 salgını nedeniyle dün sabah 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı. Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, İtalya’da yaşananların Yunanistan’da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi. Yunanistan’da 624 vaka görülürken, 15 kişi hayatını kaybetti.

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HİNDİSTAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

  • Hindistan’da salgında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Nerandra Modi, 07.00-21.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının 31 Mart’a kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağı boyunca 12 büyük eyaletteki 45 bölgede temel kamu ve belediye hizmetleri asgari düzeyde sürdürülecek. Hindistan’da şu ana dek 8 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 notları

-Almanya, 750 milyar avroluk virüs yardım paketini onayladı.

-Azerbaycan 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ilan etti.

-Ukrayna’da ülkeden giriş-çıkış yasaklandı.

-Suudi Arabistan’da sokağa çıkma yasağına uymayana hapis cezası verecek.

-Rusya tahıl ürünleri ihracatının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

-Sudan’da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

-Bangladeş’de ordu korona virüsü salgını nedeniyle sokağa iniyor.

-Zimbabve’de Kovid-19’dan ilk ölüm gerçekleşti.

-Güney Kore’de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere ceza verilecek.

-BM’den küresel ateşkes çağrısı

-Avrupa Birliği (AB) kurumlarında korona virüse bağlı ilk ölümün kaydedildi.

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