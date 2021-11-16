Yunanistan'da her yer ABD üssü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Saya saya bitiremedim” dediği Yunanistan’daki ABD üslerinin sayısı her geçen gün artıyor. Yunanistan’daki ABD varlığı, insansız hava araçlarının konuşlandığı Larissa’daki hava üssü, Stefanovicio ile Alexandroupoli’deki hava üsleri ve Türkiye’ye 40 km mesafedeki Dedeağaç’taki askeri üste yoğunlaştı. Yine Yunanistan’da geçici olarak kullanılabilecek askeri üsler arasında; İskiri Erken Uyarı Üssü, Salamis Deniz Üssü, Kastelli Hava Üssü, Kalamata Hava Üssü, Andravida Hava Üssü de bulunuyor.

GÜNDEM Yunanistan’ın bir kısmı değil tamamı ABD üssü

İŞTE O 4 EK ÜS

Bu yıl bir kez daha yenilenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği (MDCA) Anlaşması’yla Yunanistan, konuşlanması için ABD’ye aralarında gayri askeri statüdeki adaların da bulunduğu 22 yer göstermişti. Bunun üzerine ABD anlaşmayı genişletip Yunanistan’daki 4 üsse daha erişim kararı almıştı. 14 Ekim’de imzalanan protokol çerçevesinde Dedeağaç’taki “Yanuli” karargahı ABD’ye tahsis edildi. Burada 300-400 ABD askerinin kalabileceği ek tesisler inşa edilecek. Girit Adası’ndaki ABD Suda Deniz Üssü sahası da genişletilecek. Ayrıca Litohoro’daki atış talim sahası ile Larisa yakınında Stefanovikio askeri havaalanı civarındaki “Yeorgula” piyade taburu karargahı da ABD’nin kullanımına verildi.

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NATO ÜSLERİNDEKİ GÜÇLER

ABD’nin, bu üslerin yanı sıra NATO üslerinde de önemli gücü bulunuyor. Selanik’teki NATO hızlı mukabele kuvvetinin konuşlandığı NATO 3. Kolordusu, NATO tank birliklerinin konuşlu olduğu Kılkış şehrindeki 71’inci Hava Aracı Tugayı, NATO nükleer silahlarının bulunduğu Araksos’taki hava üssü, NATO erken uyarı uçaklarının konuşlandığı Preveze’deki hava üssü, NATO deniz unsurlarına hizmet sağlayan Salamis Deniz Üssü ve ABD ile ortak kullanımdaki Suda Hava ve Deniz Üssü, NATO’nun Yunanistan’da konuşlandığı yerler arasında.

Askeri yığınak Lozan’a aykırı

ABD bu üsleri, Rusya’ya karşı tedbirleri yoğunlaştırmakla açıklasa da; söz konusu üslerin tamamı Türkiye sınırları ve deniz yetki alanlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Üstelik yenilenen MDCA anlaşmalarıyla modernize edilen ve genişletilen bu üslere, son dönemde artan tatbikatlarda getirilen silah ve araç-gereçlerle adeta yığınak yapılmış durumda. Hazırlıkları süren Defender Europe 2021 tatbikatı için Batı Trakya’ya ABD tarafından yapılan askeri yığınağın büyük bölümünün de tatbikat sonunda yine bu bölgede bırakılması bekleniyor. Bölgenin üçüncü bir devlet eliyle silahlandırılması ve bu silahlandırmanın da denge gözetilmeksizin yapılması, Lozan Antlaşması’nın “adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili” maddelerinin ruhunu zedeliyor.