Dünya Zelenskiy Donetskteki çatışmalara ilişkin konuştu Orası tam bir cehennem
AVRUPA

Zelenskiy Donetsk'teki çatışmalara ilişkin konuştu: Orası tam bir cehennem

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donetsk'teki çatışmalara ilişkin, "Orası tam bir cehennem" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy Donetskteki çatışmalara ilişkin konuştu: Orası tam bir cehennem
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna birliklerinin, Rus güçlerinin çekildiği Herson şehrine girdiğini, halkın askerleri büyük sevinçle karşıladığını belirten Zelenskiy, "Bugün hep birlikte bir sevinci yaşıyoruz. Herson'daki insanlarımızın Ukraynalı savunucularla karşılaşması görüntülerini henüz izlememiş bir kişi bile kaldı mı bilmiyorum." dedi.

Zelenskiy, "Bu akşam itibarıyla savunma güçleri Herson bölgesinin 60'tan fazla yerleşim yerinde kontrol sağladı. Polis güvenlik tedbirlerine başladı." ifadelerini kullandı.

Rus güçlerin çekilmesinden sonra bölgede çok fazla patlamamış mayın, mermi ve diğer mühimmatın kaldığına dikkati çeken Zelenskiy, uzmanlar tarafından mayın temizleme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

  • Ülkesinde savaşın devam ettiği cephe hatlarından Donetsk bölgesinde en sıcak çatışmaların sürdüğünü dile getiren Zelenskiy, "Orası tam bir cehennem. Orada her gün son derece ağır çatışmalar oluyor." dedi.

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