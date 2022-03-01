Dünya Zelenskiy NATOdan güvenlik garantisi istedi
AVRUPA

Zelenskiy NATO'dan güvenlik garantisi istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Eğer ortaklarımız, Rusya, Ukrayna'nın NATO'da olmasını istemiyor diye Ukrayna'yı NATO'ya almaya hazır değillerse, Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy NATOdan güvenlik garantisi istedi
​Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Reuters ve CNN'e ortak bir röportaj vererek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" isimli ulusa sesleniş konuşmasına değinen Zelenskiy, Biden'ın Rusya'ya "güçlü ve işe yarar bir mesaj" vermesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, devlet başkanı olmadan önce oyunculuk yaptığına işaret ederek, "Durum çok ciddi. Şu anda bir filmde değilim. Ben ikonik değilim, ikonik olan Ukrayna. Ukrayna, Avrupa'nın kalbi ve Avrupa'nın Ukrayna'yı bu dünya için özel olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu nedenle de dünya bu kadar özel bir şeyi kaybetmemeli." yorumunda bulundu.

"Ruslar barışa hazır değilse, bu görüşmeler sadece zaman kaybı"

Ukraynalı ve Rus yetkililerin, Belarus'taki görüşmelerine de değinen Zelenskiy, önce saldırıların durup daha sonra görüşmelerin başlamasını tercih edeceğini söyledi.

Zelenskiy, "Eğer Rusya barışa hazırsa orada olmamız önemli ama barışa hazır değilse, bu görüşmeler sadece zaman kaybı." görüşünü paylaştı.

NATO'dan güvenlik garantileri istedi

  • NATO'nun Ukrayna'ya karşı duruşuna da değinen Zelenskiy, "Eğer ortaklarımız, Rusya, Ukrayna'nın NATO'da olmasını istemiyor diye Ukrayna'yı NATO'ya almaya hazır değillerse, Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar." ifadesini kullandı.

Zelenskiy bu garantiler arasında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve sınırlarının korunması ve Ukrayna'nın tamamen güvende olması gibi maddelerin olması gerektiğinin altını çizdi.

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