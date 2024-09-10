Güzel ahlaka sadakat

Prof. Dr. Süleyman Doğan / Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi





“Asım’ın Nesli”ni gerçekleştirmek için 66 yıl önce yola çıkan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 21. Kurultayı'nı 6-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştirdi. Kurultaya 81 ilden 2500 teşkilat mensubu ve misafir katıldı. Kurultayın bu yılki şiarı ise, “Sadakat” olarak belirlendi. Rekor katılımın olduğu ÖNDER Kurultayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çok önemli bir konuşma yaptı. ÖNDER Kurultayı'nın sonuç bildirisinde ise şu önemli noktanın altı çizildi:

“İmam hatip okullarını özgün kılan husus, bu okullarda akademik ve kültürel derslerinin yanında İslam’ın öğretilmesidir. Zira imam hatip okullarına ruh veren asli unsur, İslam’dır. Bu okulların en güçlü ve özgün yanı insanlığın sorunlarının yegâne çözümü olan İslam’ın nesillerimize öğretilmesidir. Güzel ahlaklı şahsiyetler yetiştirme idealine sahip olmasıdır. Okullarımızın ruhunu korumak tüm imam hatip ailesinin ortak görevidir.”

BİR MİLLETİN KİMLİK İNŞASI

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nde 20 milyondan fazla öğrencimiz okula başladı. Eğitimin en önemli işlevi güzel ahlaklı nesillerin inşasıdır. Okulların niteliğini artırmak, imam hatip okulları başta olmak üzere güzel ahlaklı nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu ve vazifesidir. Bu gayeyi her zaman canlı tutmak ve bu ruha sadakat göstermek bugünün neslinin vazifesidir.

Eğitim yoluyla milletimizin kimliğini inşa ettiği gerçeğinden hareketle inançlarımıza, millî ve manevi değerlerimize, aile yapımıza ve neslimize yönelik her türlü saldırıya karşı kararlılıkla mücadele etmemiz elzemdir. Öğrencilerimizin sadece sınava ve bilgiye odaklanmış bir eğitim anlayışına kurban edilmemeleri her zaman hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Okullarında çocuklarımıza İslami değerleri, hayata ve eşyaya güzelce bakmayı ve Müslümanca yaşamayı öğretirken onlara bugünkü dünyanın gerektirdiği yetkinlikleri de kazandırmalıyız.

Her toplum için eğitim; toplumun, çocukların kalbinde kendi varoluşu için temel koşulları hazırladığı bir araçtır. Eğitim, yetişkin nesillerin henüz olgunlaşmamış genç nesil üzerinde uyguladığı etkidir. Bir başka açıdan baktığımızda eğitimin en önemli işlevlerinden biri yeni neslin toplumsallaşmasıdır. Yeni nesli güzel ahlaka sadık bir şekilde toplumsallaştırmak gerekir.

OKUL NEDEN ÖNEMLİ?

Okullar, öğrencilerin günlük olarak en fazla vakit geçirdikleri yerlerdir. Bu bakımdan çok öğrencilerin hayatının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Okul öğrenci için hem sosyalleştiği hem de bilgi aldığı bir kurum olarak geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir işleve sahiptir. Okulun gerek açıktan ve gerekse örtük işlevi sayesinde öğrenci ve öğretmenlerin birbirleriyle kaynaşması için yeni bir takım yöntemlere de ihtiyaç vardır. Öğrencilerin hoşça vakit geçirmeleri için gereken şartlar, günümüz koşullarına göre yeniden gözden geçirilmelidir. Okullar öğrencinin öğrenmesini ne nispette kolaylaştırırsa o nispette öğrenci için cazip hale gelir. Aksi takdirde öğrenci okula gitmek istemeyebilir. Okullar eve ve evlerde okula dönüştüğü zaman daha iyi bir eğitim öğretim gerçekleştirme imkanımız ortaya çıkacaktır.

TOPYEKÛN ÇALIŞMALIYIZ

Gelecek odaklı yeni nesiller yetiştirmede okula ve öğretmene çok önemli görev düşmektedir. Öğretmenin daha iyi bir gelecek oluşturmada yönlendirici bir görevi vardır. Köklü geleneğimizi koruyarak güçlü bir geleceğe taşımak tüm eğitimcilerimizin vazifelerindendir. Bu çerçevede okulların ders müfredatı, çağın getirdiği ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden güncellenmelidir. Geleceğin dünyası bugünkünden çok farklı olacağından, güzel ahlaklı neslin inşasının programını bugünden hazırlamak gerekir.

Asırlardan bu yana süregelen şanlı mücadelemize sadık kalmak, devraldığımız şerefli bayrağı yarınlarımıza taşımak asli vazifemizdir. Samimi bir dua, ihlaslı bir çabayla günümüzü ihya eden gönüllerin davasına aynı inanç aynı ihlas aynı samimiyetle sadık kalmak için yeni nesilleri yeniden inşa etmemiz gerekir. Güzel ahlaklı ve nitelikli bir “Asım’ın Nesli” geleceği için topyekun çalışmamız icap eder vesselam…











