Doç. Dr. S. Tunay Kamer /

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Twitter, günümüzde bireyler tarafından siyasetten ekonomiye, sanattan günlük yaşama kadar birçok konunun tartışıldığı ve görüşün bildirildiği mecralardan biri haline gelmiştir. Twitter, seçim kampanyalarında birçok siyasetçi ve taraftarları tarafından da aktif kullanılmaktadır. Görüşlerin çok fazla kişiye ulaşması ve sonucunda ortaya çıkan toplumsal hareketler, Twitter’ın bütün dünyadaki en önemli etkilerinden biridir. İnsanlar Arap Baharı’ndaki gibi Twitter’ı kullanarak meydanlara inmişler ve mevcut yönetimleri devirmişlerdir.

Twitter, kullanım alanının ve haber siteleriyle olan bağlantılarının giderek artmasıyla insanların ülke problemlerinden bireysel görüşlerine, hükümet ve devlet politikalarına kadar geniş bir alanda fikirlerini paylaşmalarına imkân vermektedir. Bu da Twitter’ın kamusal alan oluşturup oluşturamadığı ve demokrasinin gelişmesini sağlayan bir mecra olup olmadığı düşüncesini açığa çıkarmaktadır. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Twitter’ı aktif kullanması ve takipçi sayısının da giderek artması sosyal medyanın gücünün s

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İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI’NI BAŞLATAN TWEET Mİ?

Aslında Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve sosyal medya savaşları yıllar içinde tırmanmış, sanal cephe savaşları geçtiğimiz yıllarda açık bir şekilde başlamıştır. 23 Haziran 2020’de Rusya’nın resmi Twitter hesabı Russia’da “Pek çok Ukraynalı, Sovyet Ukrayna’sının SSCB’nin tarım deposu, popüler bir sağlık turizmi güzergâhı ve endüstri merkezi olduğu o güzel eski günleri hâlâ hatırlıyordur” ifadeleriyle fotoğrafların da yer aldığı bir gönderi paylaşılmıştır. Bu paylaşımdan bir saat sonra resmi Ukrayna hesabı gönderiyi alıntılayarak iğneleyici bir dille “Toksik eskim” cevabını vermiştir. Bu atışmalar bugünkü olayların ayak sesleri olarak değerlendirilebilir.

7 Aralık 2021’de Ukrayna hesabının paylaşımında Rusya’nın komşusu olmanın dayanılmaz bir baş ağrısı yaptığı şaka yollu dile getirilmiştir. On binlerce retweet yapılan ve yüz binlerce beğeni alan paylaşım sosyal medyayı kahkahaya boğmuştur. Türkiye’den de birçok kullanıcının dikkatini çekmiş ve “3. Dünya Savaşı’nı başlatan tweet” diye yorumlanmıştır.

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Kiev yönetimi, 27 Aralık 2021’de, Rusya’yı asıl korkutanın Ukrayna’nın NATO üyesi olması değil “insan hakları, basın özgürlüğü ve adil seçimler olduğunu” ürkütücü görünümlü bir yaratıkla ve golden retriever cinsi bir köpekle resmetmiştir.

MİZAHA MALZEME EDİLEN ACILAR

Askeri harekâttan sonra paylaşılan ve çatışmayı alevlendiren, Hitler’in Putin’i sevdiği görsel ise 430 bin kez retweet edilmiş ve 1,8 milyon beğeni almıştır. Ukrayna hesabı bu görseli, “Bu bir mim değil, bizim ve sizin şu anki gerçekliğiniz” ifadesiyle paylaşmıştır. Sonrasında Ukrayna hesabından peş peşe paylaşımlar yapılmıştır. İlk paylaşımda, “Rusya’yı etiketleyin ve onlara onlar hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin” denilerek sosyal medya kampanyası başlatılmıştır. Rusya’yı destekleyen hesaplardan biri, “Havalı ve güçlü olduğunu düşünüyorum Rusya” ifadelerini kullanırken bir diğeri Ukrayna’nın kampanyasıyla alay eden ve Kiev’in kampanyasının Putin’in umurunda olmadığı ima edilen bir TikTok videosu paylaşmıştır.

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28 Şubat’ta Ukrayna hesabından yayımlanan bir diğer paylaşımda, dünya haritasında Rusya ve Ukrayna gösterilerek, “Ukrayna’nın gösterdiği kahramanlığın boyutunu hayal edin” ifadeleri kullanılmıştır.

Çok amatör görünen fakat sosyal medyanın ruhunu bütünüyle yansıtan 1 Mart’taki paylaşımda ise Putin’le Zelenskiy kıyaslanmış ve Putin’in son derece yalnız bir lider olduğu vurgulanmıştır.

ZELENSKİY SOSYAL AĞLARIN GÜCÜNÜN FARKINDA

Müdahale sonrası dünyanın gözü kulağı, Zelenskiy’nin paylaşımlarına çevrilmiştir. Cephedeki yeni gelişmelerin duyuru kaynağı olarak Zelenskiy artık milyonlar tarafından takip edilmektedir. Sosyal medya hesaplarının takipçi sayısıyla o kişinin itibarı arasında bir ilişki kurulmaktadır. Fakat popülerlik veya şöhret itibarla karıştırılmaktadır. Bireyler, kurumlar veya topluluklar adına amaçlanan itibar için “bilinirlik” önemlidir. Sosyal medya takipçi sayısıyla eş tutulan bilinirlik her durumda itibarla paralellik göstermemektedir. Popülerlik ve şöhret, güven ve itibarla eşit olmak zorunda değildir.

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Ocak 2022 verilerine göre 44 milyon nüfusu olan Ukrayna’da 900 bin kişi Twitter kullanmaktadır. Ama Zelenskiy’nin Twitter üzerinden yürüttüğü çalışmalar kullanım oranlarını da arttırmıştır. Zelenskiy’nin Rus müdahalesinden önce 400 bin civarında takipçisi varken bugün 5 milyonun üstünde olduğu bilinmektedir. Zelenskiy haki tonlarda askeri kıyafetler giyerek, kendisinin çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmaya başlamış, bu paylaşımlarında ülke liderlerinden destek beklediğini, mücadelelerinin haklı olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Bazen de görüştüğü ülke liderlerinin destek mesajlarına yer vermiştir.

PUTİN’DEN FACEBOOK VE TWITTER’A YASAK

Diğer taraftan Rusya’da Twitter ve Facebook engellenmiştir. Rusya’nın açıklamasında, Facebook’un RIA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına ayrımcılık yaptığı ve sansür uyguladığı belirtilmiştir. Açıklamada, “Rusya’da Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir.” ifadesi kullanılmıştır. 24 Şubat’ta da Twitter erişimi sınırlandırılmıştır. Açıklamada, ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı etkinlikler, yerleşik düzene aykırı olarak yapılan faaliyetlere katılım içeren sitelere kanunlar gereğince erişimin kısıtlandığı ifade edilmiştir.

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Sanal cephedeki savaşlar gerçek cephedeki gibi kanlı olmamakla birlikte ciddi sonuçları olabilmektedir. İronik ve alaycı paylaşımlar savaş trajedisinin yansıtılmasını olumsuz etkileyebilir. Durumun ciddiyetini ve inandırıcılığını kaybettirebilir. Sosyal medyadan yapılan etkileşimlerin hepsinin destek olmadığı gerçeği de unutulmamalıdır.

Savaşların olmadığı bir dünya umuduyla.