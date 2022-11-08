Togg neden önemli

Dr. Hacı Mehmet Boyraz

Dış Politika Araştırmacısı

Büyük emek sarf edilen bir sürecin neticesinde ilk numuneleri görücüye çıkan Togg, esasen birden çok öneme sahip. Bu konuyu değerlendirmeden evvel Türkiye’nin yerli otomobil üretme hedefinin yeni olmadığını belirtmek gerekiyor. Konuyla ilgili ilk somut adım 1961’de atılmıştı. Eskişehir’de başlayan yerli otomobil üretme serüveni, ufak tefek parçaları dışında tamamen yerli imkanlarla 4,5 ay gibi kısa bir sürede üretilmişti.

“Devrim” adı verilen ilk yerli otomobil tüm ülkede büyük heyecan uyandırsa da ilk kez görücüye çıktığı 29 Ekim 1961’de deposundaki az akaryakıt nedeniyle yolda kaldı. Akabinde muhalif kesimlerin Devrim’e yönelik kara propaganda yürütmesi üzerine yerli otomobil çalışmalarına ne yazık ki son verildi. Böylece Türkiye açısından gerçekten devrim olabilecek önemli bir proje akamete uğradı. Buna rağmen Türkiye yerli otomobil üretme sevdasından hiç vazgeçmedi. Nitekim aradan geçen süre zarfında bazı üniversiteler ve müteşebbisler kendi çabalarıyla çeşitli otomobil prototipleri üretti. Ancak bunların hiçbiri hak ettiği desteği görmedi.

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BİR OTOMOBİLDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Tüm hakları Türkiye’ye ait olan bir otomobil yapma hayali yaklaşık 50 yıl akamete uğradıktan sonra 2011’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi ve bu işi üstlenecek “babayiğit”lere çağrı yaptı. Erdoğan cumhurbaşkanı olduktan sonra da projeye olan inancından hiç vazgeçmedi ve 2018’de kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) öncülüğünü yaptı.

Sadece bir yıl gibi kısa zamanda kat edilen hızlı mesafe neticesinde Togg’un ilk prototipi Aralık 2019’da tanıtıldı ve üç yılın ardından 29 Ekim 2022’de Togg’un seri üretim süreci başladı. Şu ana kadar önemli bir yol kat eden Togg’un Mart 2023’te satışa açılmasıyla Türkiye’nin ikinci yerli otomobil üretme teşebbüsü tam manasıyla başarıya ulaşmış olacak.

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Yazının cevap aradığı soruya gelirsek Togg, yüksek teknolojiye dayalı bir ürün olması yönüyle Türkiye açısından önemli bir projedir. Zira insanı etkileyen tasarımının yanı sıra Togg; tamamen elektrikli olma, 30 dakikanın altında hızlı şarj edilme, çarpışmalara karşı güçlü dayanıklılık sergileme ve 5 saniyede 100 kilometre hıza çıkmabilme gibi ayrıştırıcı özelliklere sahip.

Daha önemlisi Togg azmin ve kararlılığın ürünüdür. Zira Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg’un çalışmaları başladığı andan itibaren Türkiye’deki muhalif kesimler, ne yazık ki kendilerinden beklendiği gibi “Yapamazsınız, satamazsınız” ya da “Milleti kandırıyorlar. Ortada otomobil yok” gibi moral bozucu söylemlere başvurarak çalışmaları sabote etmeye çalıştılar. Ancak projenin hamisi Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Togg ekibi, bu gereksiz söylemlere aldanmadan kararlılıkla yoluna devam etti. Bundan ötürü Türkiye’de kendi devletine ve insan sermayesine güvenini kaybetmiş kesimler için Togg, bir otomobilden çok daha fazlasını ifade ediyor.

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YENİ İHRACAT KALEMİ

Aynı şekilde Togg, bu ülkenin kendi kapasitesinin ürünü olduğu için önemlidir. Zira CEO’sundan teknikerine kadar Togg’un geliştirilmesinde emek harcayan yüzlerce personelin tamamına yakını bu toprakların insanı. Dolayısıyla Togg, su götürmez şekilde çalışkan Türk insanının otomotiv sektöründeki yüksek teknoloji kapasitesinin müşahhas bir örneğidir.

Günümüz şartlarında bir otomobilin yüzde yüz yerli parçalardan oluşması pek mümkün değil. Buna rağmen Togg şimdilik yüzde 51 oranında yerli parçalardan oluşuyor. Ancak bu oranın 2025’e kadar yüzde 65’e çıkması bekleniyor. Bu da Togg’un her geçen gün daha fazla yerli olacağı anlamına geliyor.

Bu arada Togg’un dış renklerine Anadolu kırmızısı, Gemlik mavisi, Oltu siyahı, Kula grisi, Kapadokya beji, Pamukkale beyazı ve Karadeniz yeşili isimlerinin verilmesi tüm Türkiye’yi yansıtması bakımından sembolik bir yaklaşım.

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Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak 2022’de açıkladığı verilere göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı 25 milyondan fazla taşıt var. Bunların yüzde 55’i otomobil. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göreyse Türkiye’de son iki yılda yaklaşık 1,2 milyon otomobil satıldı. Otomobil sektörünün Türkiye’de büyük ve dinamik bir pazar olduğunu gösteren bu verilerden hareketle, Togg fiyatı uygun olma koşuluyla kısa zamanda Türkiye pazarında güçlü bir aktör olabilir.

Ayrıca beş farklı modelde üretilmesi planlanan Togg’un 2024’te Avrupa’ya ihraç edilmesi planlanıyor. Togg’un elbette kısa zamanda küresel otomotiv pazarına girip bir çırpıda rakiplerinin önüne geçmesi mümkün değil. Ancak zaman içerisinde muadilleriyle yarışabilecek ve onları geride bırakacak potansiyele fazlasıyla sahip. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin ihracat kalemlerine bir yenisi ekleneceği için dış ticaret açığı da azalabilir.

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Son olarak Togg, üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında 4 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacak. Alt ve yan sektörlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanında kurulacak servis ağlarında çalışacak kişiler de dikkate alındığında yerli otomobil projesi, Türkiye’deki işsizliğin azaltılmasına da katkı sunacaktır.