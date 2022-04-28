Ekmek tarifi: Ekmek malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Temel ihtiyaçlarımız arasında yer alan ekmek, un, su ve mayanın harika birleşiminden meydana geliyor. Peki, enfes bir ekmek nasıl yapılır? İşte, hazırladığımız harika ekmek tarifi.

EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ

-6,5 / 7 su bardağı un

-2,5 su bardağı ılık su

-1/2 su bardağı ılık süt

-1 paket instant maya

-3 tatlı kaşığı toz şeker

-2 tatlı kaşığı tuz

EKMEK YAPILIŞI

1. Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, instant maya ve toz şekeri alın. Güzelce karıştırın ve birkaç dakika bekletin.

Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, instant maya ve toz şekeri alın. Güzelce karıştırın ve birkaç dakika bekletin. 2. Ardından üzerine tuzu ekleyin. Unu eleyerek azar azar ilave edin. Bu aşamada unu kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterin.

Ardından üzerine tuzu ekleyin. Unu eleyerek azar azar ilave edin. Bu aşamada unu kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterin. 3. Ardından güzelce yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Ardından güzelce yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. 4. Ardından üzerini streç film yardımıyla hava almayacak şekilde kapatın ve oda sıcaklığında 1 - 1,5 saat kadar dinlendirin.

Ardından üzerini streç film yardımıyla hava almayacak şekilde kapatın ve oda sıcaklığında 1 - 1,5 saat kadar dinlendirin. 5. Dinlenen ve iki katına çıkan hamuru 2 eşit parçaya bölün.

Dinlenen ve iki katına çıkan hamuru 2 eşit parçaya bölün. 6. Tezgahı hafifçe unlayarak bezelere somun ekmek şeklini verin.

Tezgahı hafifçe unlayarak bezelere somun ekmek şeklini verin. 7. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine ekmekleri aktarın. Orta kısmına bıçak yardımıyla çizik atın.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine ekmekleri aktarın. Orta kısmına bıçak yardımıyla çizik atın. 8. Üzerini çok hafif unlayın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının içerisine içi su dolu ısıya dayanıklı bir kap koyun.

Üzerini çok hafif unlayın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının içerisine içi su dolu ısıya dayanıklı bir kap koyun. 9 . Ardından ekmeğinizi fırınlayın. Yaklaşık 30 -35 dakika kadar üzeri kızarıp kabuğu çıtırlaşana kadar pişirin. Ardından çıkarıp dinlendirin.

. Ardından ekmeğinizi fırınlayın. Yaklaşık 30 -35 dakika kadar üzeri kızarıp kabuğu çıtırlaşana kadar pişirin. Ardından çıkarıp dinlendirin. 10. Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.

EKMEK PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Ekmek tarifi hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.

EKMEĞİN KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon ekmeğin kalorisi 1216/kcal'dir.

EKMEK TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Suyun ve sütün ılık olması mayanın daha kolay aktifleşmesini ve hamurun daha iyi kabarmasını sağlar. Pişirme aşamasında fırının içine koyacağınız su dolu kap sayesinde ekmeğinizin kabuğu daha çıtır çıtır olacaktır. Bu su dolu kap nem dengesini sağlar ve ekmeğinizin iç dokusuna da nefis etkilerde bulunur.

EKMEK PİŞİRME ÖNERİSİ

Eğer varsa ekmeğinizi pizza taşının üzerinde pişirerek taş fırında pişmiş etkisi yaratabilirsiniz. Pişirme süresi fırınınızın performansına göre değişebilir.

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