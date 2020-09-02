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TÜRKİYE EKONOMİSİ

1 Eylül döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadara satılıyor?

Doların fiyatı yeni günde ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından dolar yeni güne yukarı yönlü başladı. Yatırımcılar ise 1 Eylül dolar fiyatını ve euronun kaç liradan işlem görmeye başladığını merak etmeye başladı. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 Eylül 2020 döviz fiyatları.
1 Eylül 2020 döviz fiyatları.

Küresel piyasalar, dün açıklanan imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmaya ışık tutacak veriler, yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

DOLARIN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3680 liradan, avro 8,7760 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3660 liradan alınan dolar, 7,3680 liradan satılıyor. 8,7740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7760 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7860 lira olmuştu.

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