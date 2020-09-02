1 Eylül döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadara satılıyor? Doların fiyatı yeni günde ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından dolar yeni güne yukarı yönlü başladı. Yatırımcılar ise 1 Eylül dolar fiyatını ve euronun kaç liradan işlem görmeye başladığını merak etmeye başladı. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 02 Eylül 2020, 09:20 Son Güncelleme: 02 Eylül 2020, 09:21 Yeni Şafak