1 Haziran'da 407 mahalle ve köyde seçim yapılacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 405 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin de belirlenmesi adına 1 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.