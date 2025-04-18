Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS 2025 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT tarihleri...

YKS 2025 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT tarihleri...

10:4818/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
YKS tarihleri ne zaman?
YKS tarihleri ne zaman?

2025 YKS için geri sayım başladı. Üniversiteye geçiş yapacak milyonlarca öğrenci, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını ve sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihleri kesinleşti. Peki, 2025 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

Üniversiteye girişte en önemli adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 YKS sınavı üç oturumda ve iki gün boyunca gerçekleştirilecek.

YKS 2025 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre, YKS'nin üç oturumu şu tarihlerde uygulanacak:

TYT: 21 HAZİRAN 2025 Cumartesi

AYT: 22 Haziran 2025 Pazar

Adaylar, bu sınav oturumlarına girebilmek için sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden temin edecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

2025 YKS sınav giriş belgelerinin, önceki senelerde olduğu gibi sınav tarihinden yaklaşık on gün önce adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşılabilecek. Adaylar belgeyi sisteme giriş yaptıktan sonra PDF olarak indirip yazdırabilecek. ÖSYM'nin sınav sürecinde takip edilmesi, süreç içerisinde mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyor.






#ösym
#yks
#tyt
#ayt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
18 Nisan 2025 son depremler: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?