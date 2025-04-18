YKS 2025 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT tarihleri...

Üniversiteye girişte en önemli adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 YKS sınavı üç oturumda ve iki gün boyunca gerçekleştirilecek.

YKS 2025 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre, YKS'nin üç oturumu şu tarihlerde uygulanacak:

TYT: 21 HAZİRAN 2025 Cumartesi

AYT: 22 Haziran 2025 Pazar

Adaylar, bu sınav oturumlarına girebilmek için sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden temin edecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

2025 YKS sınav giriş belgelerinin, önceki senelerde olduğu gibi sınav tarihinden yaklaşık on gün önce adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşılabilecek. Adaylar belgeyi sisteme giriş yaptıktan sonra PDF olarak indirip yazdırabilecek. ÖSYM'nin sınav sürecinde takip edilmesi, süreç içerisinde mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyor.



















