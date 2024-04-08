1 milyona yakın satılık konut var

Koronavirüs salgınının etkisiyle azalan konut üretimi, daha sonra yükselen talebe cevap vermek için bir miktar hızlansa da hala Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu miktarın altında. Satılık ve kiralık ev piyasasını olumsuz etkileyen bu durum, geçen yıl yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir miktar iyileşti. İstanbul başta olmak üzere deprem kuşağındaki kentlerin güvenli konut ihtiyacı deprem sonrasında öne çıkınca, üretim tarafında bir miktar hareketlilik yaşandı.

İnşaat sektöründe artan hareketlilikle birlikte satılabilir konut sayısında artış oldu. Büyük veri analizi ve yapay zekâ yöntemlerini kullanarak gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa’nın, Türkiye genelindeki konut stok durumunu inceleyen raporuna göre; Mart 2024 döneminde satılık konut stok adetleri toplamı, bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artarak 983 bin 520 adet oldu.

ORTALAMA EV FİYATI 3 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Mart ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama satılık konut metrekare fiyatı 25 bin 111 TL olurken, bir konut satın almak için ortalama 3 milyon 264 bin 430 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Marmara Bölgesi Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en yüksek bölgesi ve iş gücüne katılma oranlarının da en yüksek seviyede olduğu illeri barındırıyor. Mart 2024 döneminde Türkiye’nin satılık stok adetlerinin yüzde 50’si Marmara Bölgesi ve çevre illerinde yer aldı. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Çanakkale, Yalova, Düzce, Edirne, Kütahya, Kırklareli, Bolu, Uşak ve Bilecik illerinin toplam satılık konut stok adedi 491 bin 864’ü buldu.

İZMİR İKİNCİ SIRADA

Satılık konut stok adedine İstanbul’u, 71 bin 925 adet satılık konutla İzmir takip etti. İstanbul’a yakınlığı ile ve istihdam kapasitesinin yüksek olması ile öne çıkan Kocaeli’nde, Mart 2024 itibariyle satılık konut adedi 26 bin 974 olurken, Trakya illeri olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da satılık konut stok adetleri toplamı 34 bin 656 adede ulaştı.

237 BİNİ İSTANBUL’DA

İstanbul’da Mart 2024 döneminde, satılık konut birim metrekare değeri 38 bin 622 TL seviyesine ulaştı. Türkiye’nin gözde şehri “satılık konut stoğu en fazla olan il” unvanını da kaptırmadı. 16 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da, toplam satılık konut stok adedi 237 bin 846 adet. Bu rakamla İstanbul, Türkiye’deki satılık konut stoklarının yüzde 24’üne sahip. Bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artan konut stoklarında en yüksek adet Esenyurt ilçesinde oluştu. 2024 Mart döneminde Esenyurt’ta satılık konut stok adedi 16 bin 763.







