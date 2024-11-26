10 ayda 72 milyon yolcu taşıdı

THY, 10 ayda 72,2 milyon yolcu taşıdı. Toplam yolcu doluluğu yüzde 82,3 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,9 yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 86,8 oldu. Arz edilen koltuk kilometre ise 2023 Ocak-Ekim döneminde 196,8 milyar, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 212,6 milyar olarak gerçekleşti. Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2023 Ocak-Ekim döneminde 1,3 milyon ton iken, bu yılın aynı döneminde 1,7 milyon tona çıktı. THY, ‘Dünyanın En Çok Ülkesine Uçan Hava Yolu’ unvanını elinde bulunduruyor. Firma, bu kapsamda 128 ülkede, 328 noktaya uçuş yapıyor.





EKİMDE 7,1 MİLYON KİŞİ THY İLE UÇTU

Türk Hava Yolları (THY), 2024 Ocak-Ekim değerlendirmesine göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla taşınan yolcu sayısını yüzde 1,3 artırarak 72,2 milyona çıkardı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2023 ocak-ekim döneminde 25 milyon, 2024’ün aynı döneminde ise yüzde 6 artarak 26,5 milyon olarak gerçekleşti. THY, ekimde ise yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artırarak 7,1 milyona ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre taşınan yolcu sayısını ise yüzde 4,8 artırarak 7,1 milyona çıkaran THY’nin dış hatları yüzde 82,5, iç hatları da yüzde 84,6 doldu.





TURİZMDE REKOR GELDi

Türkiye’nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde 2023’e göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolarla rekor kırdı. İlk 9 aydaki ziyaretçi sayısı da 49 milyon 181 bin kişi olurken, 9 aylık gelir 46,9 milyar dolara ulaştı. Turizmde vitesi yükselten Türkiye, ağırladığı turist sayısını ve elde ettiği turizm gelirini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayını 45 milyon 230 bin ziyaretçi ağırlayan ve 44 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye, bu rakamları geliştirmeyi başardı. İlk 9 aydaki ziyaretçi sayısı 49 milyon 181 bin kişi olurken, 9 aylık turizm geliri 46,9 milyar dolara ulaştı. Üçüncü çeyrekte 23 milyon 206 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye, 23,2 milyar dolarla bir çeyrekteki en yüksek turizm gelirine imza attı.





Uygun fiyatlı konaklama fırsatı sunuyor

Uygun fiyatlı seçenekler sağlayan Turkish Airlines Holidays, ihtiyaçlar doğrultusunda kişinin kendi tatil paketini seçmesine olanak tanıyan bir seyahat platformu. THY’nin bu platformu farklı bütçe ve beklentilere özel alternatifler de sunuyor. Belirli dönemlerde, belirli noktalara uçuşun yanı sıra otel, havalimanı transferi gibi ek hizmetleri de kapsayan hazır tatil paketi ve uçuş tarihinden havalimanı transferine tüm değişkenleri tüketiciye bırakan dinamik tatil seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, Turkish Airlines Holidays ile satın alınan seyahat paketi, uçuş Millerine ek olarak konaklama, transfer ve araç kiralamadan da Mil kazanma fırsatı veriyor.





Gecelik harcama 107 dolar

Yılın ilk 9 aylık periyodunda 5,5 milyon ziyaretçiyle Rusya ilk sırada yer alırken, 5,2 milyon ziyaretçiyle Almanya ikinci ve 3,7 milyon ziyaretçiyle İngiltere üçüncü sırada bulunuyor. Bütün bu gelişmeler ışığında yıl sonu ziyaretçi hedefi 61 milyon olarak belirlendi. 2017’de 83 dolar seviyesinde olan kişi başı gecelik harcamanın ise 2024’te 107 dolara yükseldiğini belirtildi.



















