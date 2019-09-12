Ekonomi 100 milyar dolar STA ile mümkün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 milyar dolar STA ile mümkün

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'ın Türkiye ziyareti sırasında sıkça dile getirilen, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile ulaşılacağı belirtiliyor. İş dünyası ve siyasilerin de gündeminde olan anlaşma için ise ABD tarafı yeşil ışık yaktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Soldan sağa) Hilary Geary Ross - Wilbur Ross - Ruhsar Pekcan - Rifat Hisarcıklıoğlu
(Soldan sağa) Hilary Geary Ross - Wilbur Ross - Ruhsar Pekcan - Rifat Hisarcıklıoğlu

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross bir kez daha zikredilen iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ancak Serbest ticaret Anlaşması (STA) ile ulaşılabileceği ifade ediliyor. İş dünyası ile bir araya gelen Ross hemen her toplantı ve görüşmede aynı istekle karşılaştı. Keza, ABD'nin küresel ticareti engelleyici vergi ve gümrük politikalarına karşı en önemli alternatif STA imzalamak olarak gösteriliyor.

ABD TARAFINDAN YEŞİL IŞIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı. ABD Başkanı Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldıklarını duyuran Erdoğan, bu konuda ilgili bakanların en yakın zamanda çalışmalara başlayacağını bildirdi. Erdoğan, ABD firmalarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet ederek, her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ MÜMKÜN

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışarak tüm engelleri aşabileceğini belirterek,ortak çalışma gruplarının önemine değindi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması veya benzeri tercihli ticaret anlaşması muhakkak imzalanmalı" çağrısında bulunarak şu örneği verdi: "1977'de ABD ile İsrail arasında uygulanan Binational Research and Development (BIRD) Anlaşması benzeri bir yapı, iki ülke arasında da kurulmalıdır. Bu girişim, özel sektör üzerinden teknoloji transferi için uygun şartları sağlayacaktır."

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AB PAZARIMIZ KALİTE VE LOJİSTİĞİN GÖSTERGESİ

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla TOBB'da düzenlenen Türkiye-ABD çalışma yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayi ürünü ihracatının yarısından fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, "Bu da Türkiye'de üretilen ürünün ne kadar kaliteli ve ne kadar rekabetçi olduğumuzun en somut göstergesi. Bütün dünyadaki üreticiler iki pazara odaklanmış durumda, biri ABD, diğeri AB pazarı. Bunlar hem kalite hem de fiyat rekabeti ararlar. Buralarda başarıyoruz. Dolayısıyla ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, Wilbur Ross'un kendileri ile görüşmesi hakkında, "5 günlük ziyaretin 3 gününde TİM olarak birlikteydik ve son derece olumlu ve istekli şekilde iki ülke arasında bir yol haritası çizildi" dedi.

KÖKLÜ TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ VAR

  • ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2,5 saat çok verimli bir toplantı yaptıklarını ifade etti. Ross, görüşmek hakkında şöyle konuştu: "Bugün Türkiye'de iş yapan bin 700 ABD şirketi var ve bunlar ABD'nin en bilinen markaları. Bu ABD şirketleri ve bunların bağlı ortaklıkları geçen yıl 35,4 milyar dolarlık gelir elde etmişler. Bu da Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yaklaşık 3,5'ine denk geliyor. Bu ABD şirketleri 78 bin Türk istihdam ediyor ve Türkiye'deki toplam varlıkları 31 milyar dolar değerinde. Dolayısıyla gerçekten uzun vadeli yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. Biz burada her iki ülkenin de ticari çıkarlarını güçlendirmek için bulunuyoruz."
  • BAKAN BERAT ALBAYRAK İLE VERİMLİ GÖRÜŞME
  • Ross, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. Albayrak, söz konusu toplantıya ilişkin Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldıkları verimli bir görüşme yaptıklarını, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılıklarını vurguladıklarını belirtti.

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