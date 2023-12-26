11 trilyonluk bütçe Meclis’ten geçti

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye 226 kamu idaresinin bütçesinden oluşan bütçe, aynı zamanda Yüzyılı'nın ilk bütçesi oldu. Gelecek yıl bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. 2 trilyon 652 milyar liralık bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

DEPREME 1 TRİLYON TL

Bütçede Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve deprem bölgesindeki vatandaşlar için 1 trilyon 28 milyar Türk lirası kaynak ayrıldı. Bu tutarın GSYH'ye oranının yüzde 2.5 olduğunu söyledi. 2024 yılı bütçesinde yatırımlara ayırılan kaynak, 1 trilyon 593 milyar liraya yükseltildi. Yükseköğretim dahil eğitim bütçesinin 2024 yılındaki toplam tutarı ise 1 trilyon 62 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,6 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıldı.

ENERJİ DESTEĞİ DE BÜYÜK

Savunma ve güvenlik için 2024 yılında 1 trilyon 133 milyar lira ödenek tahsis edildi. Vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için gelecek yıl 508.6 milyar lira kaynak ayrıldı. Sağlık alanında 1 trilyon 650 milyar lira, sosyal yardım ve destekler için 497 milyar lira, tarıma 384 milyar lira ayırıldı.

2024'ÜN GELİR KALEMLERİ

Bütçe gelirlerinin alt kalemleri şöyle:

* Gelir vergisi:

1 trilyon 188,9 milyar lira

* Kurumlar vergisi:

1 trilyon 275,7 milyar lira

* Katma Değer Vergisi:

2 trilyon 497,7 milyar lira

* Özel Tüketim Vergisi:

1 trilyon 403,9 milyar lira

* Diğer vergi gelirleri:

1 trilyon 41,5 milyar lira

* Vergi dışı gelirler:

1 trilyon 29,4 milyar lira







