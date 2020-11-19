Türkiye'nin 19 Kasım koronavirüs verileri: Bilanço ağırlaşıyor

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İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin "Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?" sorusuna cevabını bulabilirsiniz.