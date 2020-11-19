Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türkiyenin 19 Kasım koronavirüs verileri Bilanço ağırlaşıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

19 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 19 Kasım koronavirüs verileri: Bilanço ağırlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 18 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Hasta sayısı 4 bini geçti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 18 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Hasta sayısı 4 bini geçti
  • Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Abone Ol Google News
Hepsi aynı ailedendi

Hepsi aynı ailedendi

​İşgalci İsrail'in katlettiği aile anıldı.
Tehlike ve korku içindeler

Tehlike ve korku içindeler

Konya'da evlerinin yanında oluştu.
4 Ocaka kadar sınav yok

4 Ocak'a kadar sınav yok

​MEB, 81 ile genelge gönderdi.
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Son perde <br>gelecek yıl

Son perde
gelecek yıl

Terör örgütü bitme noktasına geldi.
'Rus tanklarını <br>yerle bir etti'

'Rus tanklarını
yerle bir etti'

​Türkiye üretimi SİHA'lar dış basında konuşulmaya devam ediyor.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.
Aşı savaşları:<br>Kazanan kim olacak?

Aşı savaşları:
Kazanan kim olacak?

​Milyarlarca dolar akıtılan ilaç devleri rekor hızla yarışıyor.
Tarihi camiye inceleme

Tarihi camiye inceleme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Camii'de incelemelerde bulundu.

Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı

​Tatil cennetinde utandıran manzara.
Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

​İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verildi.

Milli Eğitim Bakanlığından 'yüz yüze eğitim' genelgesi: 4 Ocak'a kadar sınav yok
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığından 'yüz yüze eğitim' genelgesi: 4 Ocak'a kadar sınav yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. Yapılan açıklamada, "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır." denildi. Süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacak. BİLSEM öğrenci seçim sürecinde yetenek alanlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bireysel değerlendirmeler yapılmayacak.
İzolasyon kurallarına uymayan 2 futbolcuya flaş ceza: 7 maçtan men edildiler
Spor

İzolasyon kurallarına uymayan 2 futbolcuya flaş ceza: 7 maçtan men edildiler

Rangers'ta forma giyen Jordan Jones ve George Edmundson'a, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7'şer maç men cezası verildi.
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Hayat

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin "Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?" sorusuna cevabını bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.