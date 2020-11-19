Türkiye'nin 19 Kasım koronavirüs verileri: Bilanço ağırlaşıyor

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Sözcü'den yalan haber: Rektörü karalamak için oğlunu sınava sokup üstüne atamasını yaptılar

Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Rektör babanın talihli oğlu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, araştırma görevlisi almak için sınav açtığını ileri süren Sözcü Gazetesi, değerlendirme sınavına 7 adayın girdiğini ancak tek bir kişi kazandığını ileri sürdü. O kişinin de Fatih Sultan Mehmet (FSM) Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı’nın oğlu Ahmet Fatih Andı olduğu iddia edildi. Andı ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Sınava bile girmeden" dedi. Andı, yaptığı yazılı açıklama da ise şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte uğradığım mobing, yıldırma ve hakaretler karşısında hukûkî yollara başvuracağımı bildirir, durumu dürüst ve insaflı nazarlara sunarım" dedi.