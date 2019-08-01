Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsüne 500 tonluk destek
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne 500 tonluk destek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün destek yapılarının imalatına başlandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
1915 Çanakkale Köprüsü'nün destek yapılarının imalatı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün destek yapılarının imalatı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün destek yapılarının (Support Frame) imalatına başlandığını bildirdi.

Support Frame imalatı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'in, ülkenin dört bir köşesindeki tersane, liman, baraj, petrokimya tesisi, köprü, spor salonu ve endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştirdiği, ülkenin en büyük kuruluşları arasında yer alan ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldığı için "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını aldığı belirtildi.

Support Frame imalatı.

Bu misyonunu 82 yıldır sürdüren KARDEMİR'in, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de rol üstlendiği vurgulanan açıklamada, ülkenin gurur kaynağı olacak köprünün destek yapılarının, bağlı kuruluşu KARÇEL tarafından yapılacağı kaydedildi.

Support Frame imalatı.

Açıklamada, "KARDEMİR, bağlı kuruluşu KARÇEL ile ülkemizin gurur projelerinden birine daha imza atıyor. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 500 tonluk Support Frame imalatlarına başladı." ifadelerine yer verildi.

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