20 yılda ekonomiye katkısını 11 kat artırdı

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları (THY) gökyüzündeki 90’ıncı yıl dönümünü kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933’te, 28 koltuk kapasiteli 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka THY, bugün 415 uçaklık modern filosuyla milyonlarca misafirini 129 ülkede, 344 noktaya ulaştırıyor. İlk yurt dışı seferini 1947’de Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştiren THY, 90 yıldır Türk bayrağını göklerde gururla dalgalandırıyor.

HEDEF 2033’TE 800 UÇAKLI FİLO

Son 20 yılda uçak sayısını 65’ten 415’e, yolcu sayısını 10,4 milyon kişiden 85 milyona çıkaran Türk Hava Yolları, gelirini 10 kat, ekonomiye katkısını ise 11 kat artırdı. THY 2033’te 800 uçaklık bir filoya sahip olmayı planlarken uçulan havalimanı sayısının da 400’e ulaşması öngörülüyor. Hal-i hazırda 82 bin kişilik çalışanıyla sektörün istihdam cetveline yön veren THY, 2033’te 150 bin çalışan sayısıyla ülkede istihdama katkı sunmayı hedefliyor. Sürdürülebilir bir havayolu şirketi olunması gayretiyle filodaki yeni nesil uçak oranını ve sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını artıran THY, dijital dönüşüm alanında da projeler geliştiriyor.

100 YAŞINDA ZİRVE HEDEFİ

2033 vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren THY, 100’üncü yaşında zirvede olmayı planlıyor. Türkiye pazarında kazandığı deneyimle yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan THY, bu stratejiyle bugünlere uzanan yükselişinin temellerini atmış oldu. THY, 2000’li yıllarda yapılan yatırımlar, açılan hatlar, genişleyen uçuş ağı ve filoyla büyüme sürecini hızlandırdı.

YOLCULUĞUMUZ 90 YIL ÖNCE BAŞLADI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin 90 yıl önce başlayan yolculuğunun aralıksız, ivme kazanarak devam ettiğini bildirdi. THY’yi bugünlere getiren, desteğini esirgemeyen 82 bin çalışanla bu hikâyenin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Bolat, “Sergilediği büyüme performansıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturan markamız, 2023’te 435 olması öngörülen uçak sayısıyla havacılıkta dünya lideri olma kararlılığını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kararlı yükselişimize 2033 hedeflerimizin de ivme kazandıracağına inancım tam. Sahip olduğumuz tüm bu başarıları, markamızı dünyanın dört bir tarafında gururla temsil eden, bizleri daha yükseklere çıkarmak için çalışan THY ailesine armağan ediyorum” dedi.

Ahmet Bolat

Ankara-İstanbul yüzde 40 indirimli

Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 90’ıncı yıl dönümü nedeniyle İstanbul-Ankara arasındaki seferlerde yüzde 40 indirimli biletlerini satışa sundu. 20-25 Mayıs’ta alınacak biletlerle 26-28 Mayıs’ta yurt içinden İstanbul ve Ankara’ya yüzde 40 indirimli seyahat edilebilecek.







