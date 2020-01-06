Ekonomi 20 milyon kiracının zam oranı belli oldu
EMLAK

​2020 yılında kira zam oranı ne olacak? İşte kira zam oranları

20 milyon kiracının zam oranı belli oldu

Kirada oturan 20 milyon kişinin de merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Aralık ayında TÜFE 12 aylık ortalamada yüzde 15.18 olurken, ÜFE ise yüzde 17.56 şeklinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yapılan düzenleme sonrasında kira artış oranları ÜFE yerine TÜFE'ye göre belirleniyor. Bu da kiracılara yüzde 3'e yakın fiyat avantajı sağlıyor. Yeni yılda kira kontratlarını yenileyeceklerin kira zam oranları yüzde 15'i geçemeyecek. Yapılacak artış sonrası 1250 TL'de kira ödeyen bir kiracının 2020 yılı için ödeyeceği rakam 1437 TL olacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Milyonlarca kiracının kira zam oranlarını belirleyen aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Milyonlarca kiracının kira zam oranlarını belirleyen aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ülke genelinde kirada oturan 20 milyon kişi için de merakla beklenen oranlar belli oldu.

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor.

Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak
EKONOMİ
Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak

TÜFE'YE GÖRE BELİRLENİYOR

Konut kirası zam oranları geçtiğimiz yıl ocak ayına kadar Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılıyordu. Söz konusu uygulama torba yasa ile değiştirilerek, bu tarihten itibaren kira artış oranı ÜFE yerine Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılması kararlaştırılmıştı.

Son açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 15.18 oldu.

ZAM SONRASI KİRA ORANLARI

Kontratı yeni yılda yenilenecek kiracıların kira artış oranları yüzde 15'i geçemeyecek. Bu da bin TL olarak ödenen bir kirada rakam bin 150 TL, 1250 TL'de 1437 TL, 1500 TL'de 1725 TL, 1750 TL'de 2 bin 12 TL, 2 bin TL'de ise 2300 TL olacak.

İnfo grafik: Davuthan Güçlü
ÜFE’ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 17.56 olacaktı.
  • İş yerlerinde enﬂasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020’de geçilecek. Bu tarihten sonra iş yeri kiraları için yenilenecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak.

Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak​​
OYNAT 00:52
Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak​​
Mobilya ürünlerinde yüzde 18 olan KDV yüzde 8'e düştü. KDV'deki düşüş fiyatları da yüzde 10 indirecek. Bu da her bin TL'de 100 TL avantaj ortaya çıkaracak. Tabi indirim en çok evlenecek çiftleri sevindirecek. Çünkü toplamda 20 bin TL'yi bulan düğün alışverişinde 2 bin TL cepte kalacak.


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