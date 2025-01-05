2025'te yüzde 21'lik enflasyon oranı hayal değil

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2025 yılından ekonomik anlamda umutlu olduklarını söyledi. Asmalı, derneğin Kayseri şubesi tarafından "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunanları onurlandırmak amacıyla düzenlediği ödül gecesine katıldı. Mahmut Asmalı, "Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte oluşan yıllık ortalama enflasyon rakamları 2025 yılına dair umutlarımızı artırdı. Son 7 aydır düşüş eğilimi gösteren manşet enflasyon son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geldi. Bu düşüşün 2025 yılında daha da belirginleşeceğine, Merkez Bankası'nın yüzde 21'lik enflasyon hedefini yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Mahmut Asmalı, Türkiye'nin, stratejik konumu dolayısıyla sadece Orta Doğu, Asya ve Avrupa için değil, tüm dünya için son derece kilit bir rolü bulunduğunu söyledi. Bunun son olarak Suriye'de yaşanan gelişmelerde de ortaya çıktığını anlatan Asmalı, "2 Ocak sabahı yapılan Galata Köprüsü Eylemi, Gazze'deki zulmü bir kez daha tüm dünyaya hatırlattı. Bizler ancak ve ancak bir araya gelerek ve üretimi ön plana çıkararak güçlü olacağız. Üretimin önemine her fırsatta vurgu yapıyor ve 'en iyi boykot, üretmektir' diyoruz. Tıpkı SİHA ve İHA ürettiğimiz gibi kimseye muhtaç olmadan kendi ürünlerimizi kendimiz üretmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.