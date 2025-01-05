2025'te yüzde 21'lik enflasyon oranı hayal değil

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" Ödül Gecesi’nde konuştu. Asmalı, "Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte oluşan yıllık ortalama enflasyon rakamları 2025 yılına dair umutlarımızı artırdı. Merkez Bankası'nın yüzde 21'lik enflasyon hedefini yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2025 yılından ekonomik anlamda umutlu olduklarını söyledi. Asmalı, derneğin Kayseri şubesi tarafından "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunanları onurlandırmak amacıyla düzenlediği ödül gecesine katıldı. Mahmut Asmalı, "Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte oluşan yıllık ortalama enflasyon rakamları 2025 yılına dair umutlarımızı artırdı. Son 7 aydır düşüş eğilimi gösteren manşet enflasyon son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geldi. Bu düşüşün 2025 yılında daha da belirginleşeceğine, Merkez Bankası'nın yüzde 21'lik enflasyon hedefini yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.
STRATEJİK ÖNEMİMİZ ARTTI
Mahmut Asmalı, Türkiye'nin, stratejik konumu dolayısıyla sadece Orta Doğu, Asya ve Avrupa için değil, tüm dünya için son derece kilit bir rolü bulunduğunu söyledi. Bunun son olarak Suriye'de yaşanan gelişmelerde de ortaya çıktığını anlatan Asmalı, "2 Ocak sabahı yapılan Galata Köprüsü Eylemi, Gazze'deki zulmü bir kez daha tüm dünyaya hatırlattı. Bizler ancak ve ancak bir araya gelerek ve üretimi ön plana çıkararak güçlü olacağız. Üretimin önemine her fırsatta vurgu yapıyor ve 'en iyi boykot, üretmektir' diyoruz. Tıpkı SİHA ve İHA ürettiğimiz gibi kimseye muhtaç olmadan kendi ürünlerimizi kendimiz üretmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.
MÜSİAD SADECE SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL
- Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise MÜSİAD’ın sadece ekonomik bir sivil toplum örgütü olmadığını toplumu ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyduğunu belirterek, "MÜSİAD’ın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "Özellikle son günlerde hem ABD hem de Suriye’de yaşanan gelişmeleri hem insani hem vicdani hem de iktisadi olarak izliyoruz.Yaşanan gelişmelere ayak uydurmak için proaktif bir yönetim izliyoruz" dedi.