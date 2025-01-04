Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur emeklilerinin ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplam %11,54, SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da %15,75 artış yapılacak. En düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liraya çıkacak.
Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylıklarında yüzde 6 artış öngörüldü.
SGK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN YÜZDE 15,75'LİK YÜKSELİŞ
Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyondan kaynaklı ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin ücretlerinde ocakta geçerli olmak üzere yüzde 11,54 artış yapılacak. Aynı dönemde SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 artacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya çıkacak.
REFAH PAYI TALEBİ
- Memur ve emeklilerinin alacağı zam netleşirken, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan refah payı talebi geldi. Yalçın, "2025'te gelir vergisi birinci dilim matrahı 158 bin TL, ikinci dilim ise 330 bin TL olacak. Nisan-mayısta yüzde 20'lik dilime, ekim-kasımda da yüzde 27'lik dilime girerek maaşlar eriyecek. Kamu vergilerinin gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli" dedi.
UNVAN
MAAŞ
MEMUR
ÖNCEKİ
40.817 TL
YENİ
45.555 TL
ÖĞRETMEN
ÖNCEKİ
47.433 TL
YENİ
52.935 TL
POLİS
ÖNCEKİ
52.816 TL
YENİ
58.938 TL
HEMŞİRE
ÖNCEKİ
47.909 TL
YENİ
53.465 TL
VAİZ
ÖNCEKİ
49.582 TL
YENİ
55.332 TL