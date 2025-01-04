Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylıklarında yüzde 6 artış öngörüldü.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyondan kaynaklı ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin ücretlerinde ocakta geçerli olmak üzere yüzde 11,54 artış yapılacak. Aynı dönemde SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 artacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya çıkacak.