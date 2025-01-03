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Ödemeler hesaplara aktarılıyor: Bakan Yumaklı duyurdu

Ödemeler hesaplara aktarılıyor: Bakan Yumaklı duyurdu

16:353/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçilere destekleme ödemesi bugün yapılacak.


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.


Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı,
"2 milyar 298 milyon 236 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"
ifadesini kullandı.

Destek tutarları

Hayvan hastalıkları tazminatı için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira, hububat için 892 milyon 416 bin 153 lira ve hayvan gen kaynakları için 45 milyon 137 bin 275 lira olacak.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#çiftçi
#ödeme

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