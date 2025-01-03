ASELSAN'dan 210,1 milyon avroluk imza

Açıklamada, "Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 avro tutarında sözleşme imzalanmıştır.'' denildi.