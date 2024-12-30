Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
Tam 42 milyon dolarlık anlaşma: ASELSAN Orta Doğu'da faaliyet gösteren müşterisiyle imzaladı

Tam 42 milyon dolarlık anlaşma: ASELSAN Orta Doğu'da faaliyet gösteren müşterisiyle imzaladı

14:1230/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ASELSAN, 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN, 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.


Açıklamada,
"ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır"
ifadeleri kullanıldı.


#ASELSAN
#KAP
#ihracat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılı dini günler takvimi: Üç aylar başlıyor, Ramazan ayı yaklaşıyor, oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili hangi güne denk geliyor?