Borsa haftanın son gününü yükselişle kapattı

Günü yükselişle tamamlayan Borsa'da en çok kazandıran endeks spor oldu.
Borsa, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 115 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,52 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,82 ile sigorta oldu.
Borsa İstanbul'da
BIST 100
endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 113,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 115 milyar lira oldu.
En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler
En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler
Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,52 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,82 ile sigorta oldu.
Küresel piyasalar,
ABD Merkez Bankası (Fed)
ve yeni
ABD
yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.
Analistler verileri takip ediyor
Analistler verileri takip ediyor
Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken, yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.
Analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Çin'de enflasyon,
ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)
toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.950 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
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