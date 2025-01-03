Borsa haftanın son gününü yükselişle kapattı

Analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Çin'de enflasyon,

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)