27 yıldır görenleri şaşırtan bina

İstanbul Kartal'da Şubat ayının ilk haftasında çöken binada 21 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. 8 katlı binanın çöküş sebebi tam olarak açıklanmadı. Ancak acı olay sonrası binanın çok sayıda katının kaçak olduğu ve kullanılan betonun deniz kumunda yapıldığı ortaya çıktı.

Kartal’da meydana gelen olay ülke genelindeki binaların durumunun tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini de gözler önüne serdi.

14 daireli binanın çöktüğü alanda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölgedeki binaları tek tek incelemeye aldığını oturulması uygun olmayan binaların ‘’Acaba müsaade eder misiniz filan’’ denmeden kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını belirtti.

8 BİNA YIKILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Çöken binanın yakınlarında yapılan incelemelerde 8 binanın daha riskli olduğu tespit edilerek yıkım kararı alındı. Kararın ardından binaların yıkımına da başlandı.

Riskli olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.

RİSKLİ BİNA HADİSELERİ ÇOĞALDI

Kartal’da çöken bina oturdukları binaların güvenliğinden endişe eden vatandaşları da harekete geçirdi. İstanbul Şişli'de 4 apartman, bina sakinlerinin başvurusu üzerine yapılan incelemelerin ardından riskli görülerek tahliye edildi. Küçükçekmece’de bir bina riskli olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, Rize'de ise 8 katlı bina çatırtı sesleri gelmesi üzerine boşaltıldı. Bağcılarda üst üste yapılan iki farklı mimarideki yapı ise çarpık yapılaşmada gelinen son nokta oldu.

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Bağcılar'daki üst üste yapılmış iki bina.

ŞAŞKINA ÇEVİREN BİNA

Bu tarz başvuruların önümüzdeki günlerde artması beklenirken Kartal’da çöken 8 katlı binaya 5 dakika mesafede Rahmanlar Kumlar caddesinde yer alan ve görenleri şaşkına çeviren bir binanın neden hala yıkılmadığı ise kafaları karıştırdı.

1992 yılında zemin etütleri tam olarak yapılmadığı için eğilen binanın 1999 depreminde hasar görmemesi de şaşırtıyor.

DEPREME DAYANIKLI RAPORU ALINMAK İSTENMİŞ

6 katlı binaya dışarıdan bakıldığında yaşanan eğim çıplak gözle net bir şekilde görülüyor. Binalarda oturanların zamanında depreme dayanıklılık raporu almak için girişimde bulunmamaları ise hayrete düşürüyor.

OTURANLAR VAR

14 dairenin yer aldığı Avni Bey apartmanındaki çok sayıda dairenin boş olduğu görülürken birkaç dairede binanın durumuna rağmen oturanların olması ise dikkat çekiyor.

Binadaki eğim uzaktan bakıldığında çok daha net bir şekilde görünüyor.

27 YIL ÖNCE EĞİLDİ

27 yıldan beri eğik duran 6 katlı, 12 daireli apartmanın eğim yönünde yer alan başka bir binada oturanlar ise her gün başlarına yıkılacakmış gibi duran binadan ötürü evlerine korku içerisinde girip çıkıyor.

Binanın solunda 4 katlı binaya doğru eğildiği görülüyor.

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