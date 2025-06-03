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3 Haziran Dolar/TL ne kadar?

3 Haziran Dolar/TL ne kadar?

09:563/06/2025, Salı
AA
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Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Dün 39,2760-39,1230 bandında hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 39,1920'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 39,1830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 44,8150'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,0760'tan satılıyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı tutumun yarattığı belirsizlikler şirket ve ekonomi otoritelerinin gelecek projeksiyonlarını oluşturmasını zorlaştırırken, bu durum doların diğer para birimleri karışındaki değerine de yansıyor.

Bugün JOLTS açık iş sayısı verisiyle başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceği görüşünün ABD ekonomisindeki temel risk olduğunu söyledi. Zayıflayan istihdam piyasasının resesyon endişelerini artırabileceğini ifade eden analistler, bu hafta açıklanacak veri setinin iş gücü piyasasında beklenilenin üzerinde bir soğumaya işaret etmesi durumunda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik fiyatlamaların değişebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.




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