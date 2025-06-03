Tarihin en yüksek aylık ihracatı: Mayısta 24.8 milyar dolarla rekor kırıldı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi ihracat mayısta yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Nisan ayına kıyasla yaklaşık 4 milyar dolarlık net ihracat artışı sağlandığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'da talep geriledi. Ticari kısıtlamalar artırıldığı için ABD pazarı da zorlaştı. Zorlu rekabet şartlarına rağmen bu başarı elde edildi" dedi.
Türkiye, mayısta 24,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. 2025’te ilk beş aylık ihracat 111 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise Cumhuriyet tarihinin zirvesi olan 265,5 milyar dolara çıktı. Mayıs ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Ankara’da açıklandı. İhracat rakamlarını paylaşan Bakan Bolat, "2025 yılı mayıs ayında ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir. Bu rakam yüzde 2,7'lik artışı ifade etmektedir. Geçen yılın mayısı son rekordu. Orada da 24 milyar 182 milyon dolarlık tarihi rekor vardı. Yine bir mayısta aylık ihracat ve mayıs rekorunu kırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
ZORLU REKABET ŞARTLARINA RAĞMEN
Bolat, nisan ayına kıyasla yaklaşık 4 milyar dolarlık net ihracat artışı sağlandığının altını çizerek, "Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde talepte gerileme vardı. ABD'de ise ticari kısıtlamalar artırıldığı için ABD pazarı da zorlaşmıştır ve bu saydığım pazarlarda Uzak Doğu ülkelerinin yoğun bir fiyat baskısı ve fiyat indirme söz konusu. Zorlu rekabet şartlarına rağmen bu başarı elde edilmiştir" diye konuştu.
1 YILDA 5 MİLYAR DOLAR NET ARTIŞ
Bolat, sektörel olarak bakıldığında motorlu kara taşıtlarında 846 milyon dolar, yarı kıymetli taşlarda 500 milyon dolar, elektrikli makine cihazlarda 296 milyon dolar, kazan ve makinelerde 278 milyon dolar, gemilerde de 233 milyon dolarlık artış yaşandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Ocak-mayıs döneminde toplam ihracatımız yüzde 3,5 artışla 111 milyar dolara ulaştı. Aynı rakam geçen yılın ilk 5 ayında 107,2 milyar dolardı. 3,7 milyar dolar net mal ihracatında artış sağladık. Son iki yıl görevde olduğumuz süre içinde 24 ayın 17'sinde aylık ihracatımızda artış sağladık, 24 ayın 14'ünde tarihin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde ettik. Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi. Son bir yılda 5 milyar dolar net artış var."
DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSANA GÖRE YÜZDE 40 AZALDI
İthalat açısından da mayısın başarılı bir ay olduğunu anlatan Bolat, geçen yılın aynı ayına göre ithalatın sadece yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolar olduğunu söyledi. İthalatta durulma olduğunu dile getiren Bolat, dış ticaret açığında da sevindirici bir tablo olduğunu bildirdi. Bolat, dış ticaret açığının geçen yıla göre değişmediğini ve 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret ederek, nisanda 12,1 milyar dolar olan dış ticaret açığının yüzde 40'ın üzerinde azaldığına dikkati çekti. Dengelerin mayısla beraber yeniden oturduğunu vurgulayan Bolat, mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,3 olduğunu aktardı.
12 SEKTÖR ARTI YAZDI
- TİM Başkanı Mustafa Gültepe de 2025’e 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarını hatırlattı. Gültepe, sektörel ihracat verilerine ilişkin şunları kaydetti: “Otomotiv 3,9 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Onu, 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla elektrik elektronik, 1,5 milyar dolarla hazır giyim takip etti. Toplamda 12 sektörümüz ihracatını artırdı. Otomotiv, elektrik-elektronik ve gemi-yat sektörlerimiz bugüne kadar ki en yüksek ihracat değerlerine ulaştılar. 14 sektörümüz ise eksi yazdı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığımız bir ayda sektörlerimizin yarıdan fazlasının ekside kalması alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu mesajı iyi okumamız gerekiyor.”
PARİTE KATKISI 487 MİLYON $
- Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler 2 milyar 97 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 512 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 500 milyon dolarla İngiltere oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,8 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise 4 milyar 316 milyon dolarla Çin, 3 milyar 251 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 686 milyon dolarla Almanya şeklinde sıralandı. Mayısta 1.119 firma ilk kez ihracat yaptı. Geçen ay paritenin ihracata katkısı 487 milyon doları buldu.