Tarihin en yüksek aylık ihracatı: Mayısta 24.8 milyar dolarla rekor kırıldı

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler 2 milyar 97 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 512 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 500 milyon dolarla İngiltere oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,8 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise 4 milyar 316 milyon dolarla Çin, 3 milyar 251 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 686 milyon dolarla Almanya şeklinde sıralandı. Mayısta 1.119 firma ilk kez ihracat yaptı. Geçen ay paritenin ihracata katkısı 487 milyon doları buldu.