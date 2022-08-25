3 kıtadan hazır giyim için Türkiye’ye akın ettiler: 100 ülkeden 15 bin alıcı İstanbul’a geldi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) iş birliğinde düzenlenen İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) dün açıldı. İkincisi düzenlenen fuar için 100 ülkeden 15 bin ziyaretçi İstanbul’a akın etti.

İSTANBUL MODADA ÇOK İYİ KONUMDA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe konuşmasında, İstanbul’un dünyada sayılı moda şehirleri arasında yer aldığının altını çizdi. Gültepe, “2021’i 20,3 milyar dolarlık rekor ihracatla kapatan sektör, yılbaşından bu yana 13,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 22 Ağustos itibarıyla geçen yıla göre yüzde 11,2 artıda. Hazır giyimde ülkemizin en büyük pazarı Avrupa Birliği” dedi. Gültepe, 2022’ye genel ihracatta 250 milyar dolar, hazır giyimde 23 milyar dolar hedefi ile başladıklarını ve yıl sonu hedeflerini tutturacaklarına inandıklarını belirtti.

İTO DIŞ TİCARETE DESTEK VERİYOR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise hazır giyim organizasyonunun önemine vurgu yaparak, yurt dışından binlerce ziyaretçinin ilgi gösterdiği fuarla sektörün ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyledi. İTO olarak her sektörün uluslararası çapta büyük bir fuarı olmasını 'kapsayıcı fuarcılık' şeklinde nitelendirdiklerini belirten Avdagiç, “Bu ilkeyle yola çıkan sektörlere de fuar alanı tahsisinden organizasyona kadar her türlü katkıyı sunuyoruz. Biliyoruz ki, şirketlerimizi de, sektörümüzü de, ekonomimizi de büyütecek olan bu anlayıştır" diye konuştu.

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TÜRK HAZIR GİYİMİNE BÜYÜK TALEP VAR

İHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fuarlar Komitesi Başkanı Mustafa Paşahan da konuşmasında küresel pazarlardaki resesyon beklentilerine rağmen IFCO’ya yurt dışından büyük ilgi olduğunu vurguladı. Paşahan, “İHKİB olarak pandemi sonrası hedef büyüttük. Orta vadede hazır giyim ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı, bu hedef için en önemli motivasyon kaynaklarımızdan biri olacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 100 bin metrekarelik bir alanda tüm ürün gruplarını sergileyeceğimiz bir fuarla moda endüstrimizin gücünü dünyaya göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Fuardaki en büyük müşteri kitlesinin yüzde 70’le Avrupa ülkelerinden olduğu öğrenildi.

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6 ay arayla ikinci fuar düzenlendi

İlki şubatta yapılan hazır giyim fuarının aynı yıl içinde ikinci kez düzenlenmesinin sektördeki canlılığa işaret ettiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “IFCO’nun ilki şubat ayında düzenlendi ve 12 bini yabancı olmak üzere 25 bin ziyaretçi ile İstanbul moda endüstrisinin küresel buluşma noktası haline geldi. Aynen ilkinde olduğu gibi bu fuara da yoğun bir ilgi var. En büyük pazarımız konumundaki Avrupa ülkelerinden, İngiltere’den, ABD’den, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden 15 binin üzerinde ziyaretçiyi inşallah burada ağırlayacağız. Bunların 2 bin 500-3 bini nitelikli alıcılardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

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