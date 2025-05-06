357 bin mükellefe sıkı denetim

Temmuz 2024'te yasalaşan düzenlemeyle; çok kazanan meslek gruplarının (doktor, diş hekimi, avukat, emlakçı, kafe-restoran işletmecisi) yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit ediliyor. Hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20'yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar ise izaha çağrılıyor. İzahın yeterli bulunmaması durumunda hasılat tespitlerinden hareketle en üst miktarda vergi cezası kesiliyor. Edinilen bilgiye göre, denetimlerden istenilen sonucun alınmaması halinde geçtiğimiz yıl rafa kaldırılan Asgari Gelir Vergisi'nin (AGV) yeniden Meclis gündemine alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kapsamda, 357 bin vergi mükellefini sıkı denetimden geçiriyor.





ASGARİ GELİR VERGİSİ GÜNDEMDE

Denetimlerden istenilen sonucun alınamaması halinde, vergide adaletin sağlanması amacıyla hazırlanan Asgari Gelir Vergisi'nin bu yıl devreye girmesi öngörülüyor. Asgari Gelir Vergisi'nin devreye girmesi durumunda emlak zengini, futbolcu ve sosyal medya fenomenleri gibi mükelleflerin vergiye tabi kazançları, net satış tutarları kabul edilecek. Bu rakamın en az yüzde 10'u Asgari Gelir Vergisi olarak kesilecek.





40 BİN KİŞİ RİSKLİ BULUNDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kapsamda yılın başında özel muayenehane sahibi doktorların vergi beyannamelerini incelemeye almıştı. 3 bin 663 doktorun toplam 13 milyar liralık gelirini eksik beyanda bulunduğu tespit edilmişti. Vergi Denetim Kurulu da nisan ayı ortasında 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 500 bin mükellefi taradı ve 2,9 trilyon lira ticaret hacmine sahip 40 binini riskli buldu.



