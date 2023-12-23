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Ekonomi

36 bin kira anlaşmazlığı arabulucuda çözüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:21 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

1 Eylül’den itibaren kira hukuku, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk hukukundan doğan davalarda zorunlu arabuluculuk sistemine geçildiğini belirten Tunç, bugüne kadar 107 bin 845 arabuluculuk başvurusu yapıldığını, bunlardan 83 bin 50’sinin kira uyuşmazlıklarıyla ilgili olduğu bilgisini verdi.

83 bin 50 kira uyuşmazlık başvurusundan 36 bin 368’sinin olumlu sonuçlandığını kaydeden Tunç şöyle konuştu: “36 bin uyuşmazlık demek 72 bin vatandaşımızın, kiracı ve kiralayanın yargıya gitmeden anlaşarak sorunu çözdükleri anlamına geliyor. Geçtiğimiz ağustos ayında 20 bin civarında kira davası açılmıştı. Son 3,5 ay içinde (1 Eylül’den bu yana) 16 bin 245 davanın açılmış olmasından, yargının iş yükünün azaldığını ve vatandaşlarımızın da arabulucu önüne giderek anlaştıklarını görüyoruz. Bu memnuniyet verici bir durum.”




#TBMM
#Yılmaz Tunç
#Ekonomi
6 dakika önce
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