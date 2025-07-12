5 ayda 4,7 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın ilk beş ayında 4 milyar 727 milyon dolar oldu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'ye mayıs ayındaki UDY girişi de 1 milyar 377 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk beş ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 16'lık bir artış yaşanırken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 280 milyar dolara yaklaştı. Mayıs ayındaki 1 milyar 377 milyon dolarlık UDY girişinin 425 milyon doları yatırım sermayesi, 792 milyon doları borçlanma araçları, 171 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla gerçekleşti.