5 ayda 4,7 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

Yılın ilk beş ayında Türkiye'ye 4,7 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi. Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke Kazakistan, Hollanda ve ABD oldu.
Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın ilk beş ayında 4 milyar 727 milyon dolar oldu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'ye mayıs ayındaki UDY girişi de 1 milyar 377 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk beş ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 16'lık bir artış yaşanırken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 280 milyar dolara yaklaştı. Mayıs ayındaki 1 milyar 377 milyon dolarlık UDY girişinin 425 milyon doları yatırım sermayesi, 792 milyon doları borçlanma araçları, 171 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla gerçekleşti.
PERAKENDE TİCARET YÜZDE 30 PAY ALDI
Mayısta gerçekleşen 425 milyon dolarlık yatırım girişlerinde, 127 milyon dolar ile toptan ve perakende ticaret yüzde 30'luk pay aldı. Yılın ilk beş ayı değerlendirildiğinde Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 23 ile Kazakistan, yüzde 15 ile Hollanda ve yüzde 13 ile ABD olarak sıralandı.