5 bin liralık ikramiyede sona doğru

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, çalışan emeklilere verilecek 5 bin TL ikramiyeyi içeren 86 maddelik torba kanun düzenlemesi için yarın mesaiye başlıyor. Düzenleme, 10 Aralık’a kadar Genel Kurul’dan geçerek onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilecek. Torba teklifin yasalaşmasıyla birlikte, 4,7 milyon emekliye 23,4 milyar TL ikramiye ödenecek.

FAHİŞ FİYATLARA PARA CEZASI DA TORBADA

Yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bu kapsama giren emeklilerin ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Teklifle ayrıca deprem bölgesinde inşaat malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara 10 katı kadar idari para cezası kesilecek. Ayrıca; ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağının uzatılması, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırının yüzde 83’ten yüzde 93’e çıkarılması ve kurumlar vergisinin istisna süresinin 30 Haziran 2024’e kadar uzatılması de teklifte yer alan diğer başlıklar olarak öne çıkıyor.

DÜZENLEMELERİN YELPAZESİ GENİŞ

Ayrıca, vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi torba kanunla 31 Aralık 2028’e uzatılacak. Düzenlemeler arasında yurt dışına verilen hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden 1 Ocak 2023’ten itibaren elde edilen kazancın tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi halinde, beyanname üzerinden yüzde 80 indirim de yer alıyor.

İstanbul tazminatı TEKLİFTEN ÇIKABİLİR

Torbada TL mevduatın güçlendirilmesi için yapılan değişiklikle dövize kaçışı önlemeyi hedefleyen düzenlemeler de yer alıyor. Öte yandan kamuoyunda ‘İstanbul tazminatı’ olarak bilinen BDDK yöneticilerine ve mesleki personeline, ek tazminat ödemesi yapılabilmesini sağlayan düzenlemenin tekliften çıkarılacağı iddia edildi. Söz konusu düzenleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Ankara’dan İstanbul’daki Uluslararası Finans Merkezi’ne geçen 400 personeline verilecek olan 45 bin lira ‘hayat tazminatı’ olarak biliniyor.











