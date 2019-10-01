Ekonomi 5,8lik depreminin ardından 5 ilden binlerce ihbar geldi
EMLAK

5,8'lik depreminin ardından 5 ilden binlerce ihbar geldi

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası başta İstanbul olmak üzere 5 ilden binlerce hasar ihbarı geldi. Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirmeye başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Silivri açıklarındaki 5,8'lik depremin ardından Bağcılar'da bir evde meydana gelen çatlak.
Silivri açıklarındaki 5,8'lik depremin ardından Bağcılar'da bir evde meydana gelen çatlak.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Marmara Denizi merkezli depremin ardından hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı.

İKİ BİNİ AŞTI

Yoğunlukla İstanbul’dan olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’den yaklaşık iki bini aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldı.

  • Depremin ardından tüm ekibiyle operasyon süreçlerine odaklanan DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip konut sahiplerinin ALO DASK 125 üzerinden ilettiği hasar ihbarlarını değerlendiriyor.

26 Eylül 2019 Perşembe günü Türkiye saati ile 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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YOĞUNLUKLA İSTANBUL'DAN

Şu ana kadar İstanbul ağırlıklı olmak üzere çevre iller de dahil iki bini aşkın hasar ihbarı alındı. Eksperleri hasar tespiti için sigortalı konutlara göndermeye başlayan DASK, hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmek için yürüttüğü çalışmalar sayesinde hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapıyor.

  • Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirilecek.

EN FAZLA SİGORTALILIK 3 İLDE

Bugün Türkiye’de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında. Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu’da sigortalılık oranları yüzde 80’i aşarken, İstanbul’da ise yüzde 63’e ulaşmış durumda.

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