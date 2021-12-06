Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Döviz fiyatlarında 6 Aralık yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Doların fiyatının kaç lira olduğu euronun ise ne kadardan işlem gördüğü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte döviz fiyatlarında son rakamlar..

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Haber Merkezi AA
6 Aralık döviz fiyatları: Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Foto/arşiv

İstanbul serbest piyasada dolar 13,7250 liradan, avro 15,5040 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 13,7230 liradan alınan dolar 13,7250 liradan satılıyor. 15,5020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5040 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7950 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5680 lira olmuştu.

Gram altın 790 lira sınırında: İşte altın fiyatlarında son rakamlar
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Altın fiyatları 6 Aralık Pazartesi gününe yatay yönlü seyirle başladı.
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İşte haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları..
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Gram altın fiyatları 6 Aralık Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 779 lira alış ve 787 lira alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Çeyrek altın fiyatları 6 Aralık Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 256 alış ve bin 284 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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SPOT ALTIN TLGR FİYATI 785,38 - 785,53
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ALTINONS ($) FİYATI 1.784,25 - 1.784,56
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.026,42 - 5.121,67
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YARIM ALTIN FİYATI <br>2.505,36 - 2.568,69
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ZİYNET ALTINI FİYATI <br>5.026,42 - 5.121,67
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ATA ALTIN FİYATI <br>5.187,61 - 5.319,10
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI <br>431,53 - <br>511,69
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI <br>705,46 - 732,75
Gram altın 790 lira sınırında: İşte altın fiyatlarında son rakamlar
Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününe ait rakamlar belli oldu. Yatırımcılar ciddi yükselişler kaydeden gram altının fiyatının ne kadar olduğunu çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 6 Aralık altın fiyatları..


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