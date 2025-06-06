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7 girişime 2,2 milyar $ yatırım

7 girişime 2,2 milyar $ yatırım

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:006/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapay zeka alanında yerli girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor. Teknoloji ve İnovasyon Fonu aracılığıyla 7 girişime 2,25 milyar $ yatırım yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtladığı soru önergesinde yer alan bilgiye göre; dijital dönüşüm için işletmelere sağlanan desteklerle 2025 yılında 6,2 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek.


TÜBİTAK BURSLARI 25 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bakan Kacır, yapay zeka alanında yerli girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun oluşturulduğunu aktardı. Kacır, fon aracılığıyla yapay zeka destekleri kapsamında 7 farklı girişime 2,25 milyar dolar yatırım sağlandığını vurguladı. Kacır, şu ifadelere yer verdi: "TÜBİTAK burs programları kapsamında ise son 23 yılda yapay zekâ alanında 4 bin 830 proje ve 6 bin 725 kişiye 25,13 milyar lira, sanayiye yönelik destek programları çerçevesinde ise 3 bin 277 projeye 10,96 milyar lira destek sağlanmıştır. Bilgisayar programlama sektöründe 5 bin işletmeye 2,2 milyar lira destek verilmiştir."


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