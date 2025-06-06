7 girişime 2,2 milyar $ yatırım

Bakan Kacır, yapay zeka alanında yerli girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun oluşturulduğunu aktardı. Kacır, fon aracılığıyla yapay zeka destekleri kapsamında 7 farklı girişime 2,25 milyar dolar yatırım sağlandığını vurguladı. Kacır, şu ifadelere yer verdi: "TÜBİTAK burs programları kapsamında ise son 23 yılda yapay zekâ alanında 4 bin 830 proje ve 6 bin 725 kişiye 25,13 milyar lira, sanayiye yönelik destek programları çerçevesinde ise 3 bin 277 projeye 10,96 milyar lira destek sağlanmıştır. Bilgisayar programlama sektöründe 5 bin işletmeye 2,2 milyar lira destek verilmiştir."