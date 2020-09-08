Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü 460 liradan tamamladı

Bakır, “Tabi ki Korona virüs döneminde altın ve gümüş arttı, tüm madenler arttı ama bu artış takılara yansımadı. Takılarda sadece işçilik olduğu için, ham madde zaten orda pek fazla gözükmüyor. Altından çok gümüşe talep oldu. Altın fiyatları arttığı için vatandaşlar altın kaplama gümüşlere daha çok yöneldi. Altın olarak beğendiği bir şeyi alamayacak durumda olanlara gümüş olarak istediği her takıyı daha cazip fiyatlara hazırlayabiliyoruz. Trabzon hasırlarını, gerdanlıkları veya pırlanta görünümlü gümüş setleri sarı altın kaplama yapıp müşteriye veriyoruz. Mesela değeri 22 bin 15 bin gibi olan Trabzon hasırı setlerini altın fiyatının dörtte birinin altından gümüş alabiliyorlar. Atölyelerimizde, beğenilen bir gümüş takıyı istenilen altın görünümünde, örneğin 14 ayar 22 ayar 24 ayar altın renginde kaplamayı, belirli bir gram altını kaplama havuzlarına koyup, gümüş takıları kaplayıp müşterilerimize sunuyoruz. Onlar da düğünlerde nişanlarda altın görünümünde kullanıp tekrar ileriki zamanlar için saklıyor şeklinde konuştu.